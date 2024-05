Delitto Dejli, lunedì incarico al super perito

E’ stato fissato per il prossimo lunedì il conferimento incarico al perito scelto dal Gip per effettuare l’esame autoptico sul corpo di Jaouad Dejli, il marocchino di 36 anni colpito a morte lo scorso venerdì mattina a Castelnuovo Rangone, in via Casette Zanasi. L’uomo sarebbe stato preso prima a bastonate dai due odierni indagati, due connazionali di 28 e 50 anni e poi attinto all’inguine dal fendente. La difesa degli indagati, rappresentata dagli avvocati Roberto Ghini, Giulia Testa e Giulia Galvani dopo la richiesta di accertamenti tecnici da parte del pm, ha fatto riserva di incidente probatorio ed il Gip ha prontamente fissato udienza. L’avvocato Ghini ha dichiarato che: "A fronte di un fatto così rilevante, l’accertamento sulle cause di morte della vittima merita di essere svolto nel pieno contraddittorio delle parti. Queste le ragioni della nostra riserva. Ovviamente parteciperemo con i nostri consulenti all’autopsia e agli accertamenti successivi". Gli indagati sono ora in carcere.