Delitto di Alice, il rinvio. Slitta l’udienza di Gaaloul: "Nuovi elementi da valutare"

Si terrà il prossimo venti novembre e non il 16, come inizialmente previsto, l’udienza preliminare nei confronti di Mohamed Gaaloul, unico indagato per la morte della giovane mamma di Ravarino Alice Neri. Infatti il legale del 30enne tunisino, l’avvocato Roberto Ghini ha chiesto al Gip un differimento dell’udienza preliminare, prospettando la possibilità di rinuncia alla stessa. Il giudice, dottoressa Clò ha accolto la richiesta, vista la delicatezza del procedimento e concedendo alla difesa più tempo per ponderare le prospettate scelte processuali. "Il giudice ha accolto la richiesta di rinvio per consentirmi di valutare i nuovi elementi acquisiti dal pm – afferma Ghini –. Chiederemo il giudizio immediato? È una decisione che non ho ancora preso ma ho fatto presente al giudice che sta valutando quest’opportunità. L’udienza preliminare potrebbe essere evitata su mia richiesta avendo la consapevolezza che prima si arriva al dibattimento in Assise, prima avremo modo di cercare di accertare la verità. In una indagine così complessa, da un lato sono state lasciate indietro prove importantissime e dall’altro sono state frettolosamente abbandonate piste che avrebbero dovuto essere seguite. Sono stati lasciati indietro telecamere, tabulati telefonici, l’autovettura è stata perquisita solo al 50% – continua il legale – ancora oggi non sappiamo cos’è contenuto nella parte anteriore. Le dichiarazioni rilasciate da due detenuti in questi giorni, forse per aspirare a un qualche ipotetico beneficio, sono prive di reale peso – conclude Ghini –. Posso però dire che quanto accertato recentemente da alcuni miei consulenti tecnici potrà contribuire, spero presto, a leggere diversamente il quadro indiziario". Per quanto riguarda le recenti dichiarazioni di due detenuti tunisini, anche relativamente al fazzoletto trovato sul luogo del delitto per il quale Gaaloul si sarebbe mostrato preoccupato, interviene invece Katia Sartori, criminalista e consulente del marito della vittima Negrini. "I detenuti all’interno dell’ambiente carcerario vivono in un contesto estremamente difficile, dove anche il più piccolo degli ’attriti’ può trasformarsi in desiderio di ’vendetta’. Di conseguenza, la genuinità delle dichiarazioni di questi soggetti, deve essere sempre attentamente vagliata – afferma –. Leggendo le dichiarazioni di entrambi i detenuti, ho notato che una testimonianza sconfessa di fatto l’altra. Il primo detenuto, quello che accusa Gaaloul, è stato sostituito proprio da Gaaloul in alcune mansioni lavorative all’interno del carcere, perdendo di fatto il ’lavoro’. Il secondo detenuto non lo accusa e testimonia quasi l’opposto di ciò che testimonia il primo. Non credo poi che si possa ritenere indiziaria (ammesso che corrisponda al vero) la preoccupazione emersa da parte di Gaaloul per il ritrovamento del fazzoletto (fazzoletto è bene ricordare, che non riporta il suo DNA) in quanto, allo stesso modo, si dovrebbe ritenere indiziaria la preoccupazione di chi, come è emerso dallo studio degli atti, ha manifestato in diverse occasioni preoccupazioni in merito alle indagini e per molto meno".

Valentina Reggiani