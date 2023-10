Delitto di Alice, indagini chiuse. Per la procura Gaaloul l’ha uccisa dopo aver provato a violentarla

Indagini chiuse: presto per Mohamed Gaaloul sarà chiesto il rinvio a giudizio e, quindi, inizierà il processo. Un procedimento che risulterà sicuramente delicato e dibattuto. A distanza di quasi un anno da uno dei delitti più sconvolgenti avvenuti nella nostra provincia, quello della giovane mamma Alice Neri, ieri la procura ha emesso e notificato all’indagato (e alle parti) l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, svolte dai carabinieri del nucleo investigativo. Al giovane tunisino – come noto – viene contestato il reato di omicidio volontario aggravato dalla violenza sessuale e dalla distruzione di cadavere. Secondo la procura, infatti, quella notte tra il 17 e il 18 novembre scorso, dopo aver trascorso le prime ore della mattina con la vittima, a bordo della sua auto, conducendola, inizialmente, nei pressi di un argine e, successivamente, nei pressi di un luogo isolato (i laghetti di Fossa di Concordia) Gaaloul l’avrebbe uccisa a coltellate. Secondo le accuse lo straniero l’avrebbe colpita infatti con un’arma bianca (mai ritrovata) in più parti del corpo, quindi avrebbe distrutto il cadavere, nascondendolo nel bagagliaio per poi appiccare il fuoco.

All’indagato vengono contestate le aggravanti dei ’motivi abietti e comunque in occasione di un tentativo di violenza sessuale’, nel corso del quale l’indagato strappava il reggiseno della vittima nell’area di Fossa di Concordia, al di fuori della vettura. La spallina, lo ricordiamo, era stata trovata a qualche metro dalla vettura della giovane mamma e sottoposta ai relativi accertamenti. La procura contesta poi al tunisino la tentata estorsione nei confronti della conoscente-amica e lo spaccio continuato di stupefacenti.

Proprio nelle ultime ore è stata depositata la perizia medico legale a firma del dottor Gatto, consulente nominato dalla procura. Il perito, nel rispondere ai quesiti dei pm sottolinea come la vittima, aggredita con estrema violenza dall’assassino e colpita con un’arma bianca, abbia tentato di difendersi. Ciò emerge dal riscontro sui frammenti ossei di segni traumatici, segni diversi dalla classica ‘lesività da calore’. Alice cercò quindi con tutte le sue forze di sfuggire all’assassino. La brutalità del gesto si evince anche dal riscontro, a livello polmonare, di tracce ematiche. Dunque la conferma di una morte avvenuta per cause ‘traumatiche’ che hanno comportato un sanguinamento a livello delle vie respiratorie. Secondo gli accertamenti svolti dal perito, inoltre, la 32enne di Ravarino era già morta quando fu appiccato il rogo e il cadavere della giovane mamma sarebbe tragicamente bruciato per oltre quaranta minuti. Nelle conclusioni della relazione medico legali depositate dal dottor Vittorio Gatto, si documenta infine come gli esami tossicologici espletati sui tessuti biologici abbiano consentito di rilevare la sussistenza di un’assunzione recente di cocaina da parte della vittima, unitamente ad alcol. La circostanza, però, nulla ha a che vedere o risulta in alcun modo ricollegabile al decesso.