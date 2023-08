Delitto di Alice: marito fuori dall'inchiesta a Concordia (Modena)

CONCORDIA (Modena)

Sono trascorsi nove mesi dall’atroce delitto che ha sconvolto la bassa modenese, quello della giovane mamma di Ravarino Alice Neri, uccisa forse a coltellate e poi bruciata nella sua stessa auto. Inizialmente, come atto dovuto, erano state iscritte nel registro degli indagati tre persone: il marito della vittima, Nicholas Negrini, il collega di lavoro Marco Cuccui, con cui la giovane mamma aveva trascorso la serata e il tunisino Mohamed Gaaloul. Le indagini ad oggi hanno condotto in una sola direzione: quella del 30enne tunisino, catturato in Francia a metà dicembre. Per questo motivo il giudice Andrea Scarpa ha archiviato le posizioni del marito Negrini e del collega Cuccui. Il Gip ha accolto la richiesta della procura di ‘stralciare’ le posizioni dei due indagati, dal momento che, sin dall’inizio delle indagini, a loro carico non è emersa alcuna prova che potesse collegarli al delitto.

Infatti il marito della vittima, Negrini, quella sera (il 17 novembre) si trovava a casa con la figlioletta e, non vedendo rincasare la moglie, era stato il primo a lanciare l’allarme l’indomani. Per quanto riguarda il 33enne sardo, collega della donna, lo stesso salutò Alice nel cortile dello Smart Cafè di Concordia alle 3 del mattino di quel 17 novembre, dopo aver trascorso la serata insieme. Entrambi hanno dunque alibi di ferro.

"Sono felice di questa notizia, a lungo attesa; questo segna una tappa fondamentale per me che in questi mesi ho fatto il possibile per cercare la verità sull’accaduto", afferma il marito della vittima, Nicholas Negrini. "Finalmente le cose si rimettono al loro posto, restituendo dignità, onore e il ruolo che compete a Negrini", aggiunge il legale del giovane, l’ex pm Antonio Ingroia. "Siamo pienamente soddisfatti – dichiarano invece i legali di Cuccui, Roberta Sofia e Matteo De Sanctis – che, tenuto conto del doveroso rispetto dei termini di legge, il Gip abbia deciso rapidamente di porre fine all’incubo vissuto dal nostro assistito".