Delitto di Alice, nuova perizia. Spunta un altro mozzicone nell’auto. Analisi per cercare tracce di Dna

Un mozzicone di sigaretta sul quale potrebbero esserci ulteriori tracce di Dna e che nei prossimi giorni sarà per questo analizzato. Sono ben lontani dall’essere terminati i numerosi accertamenti tecnici nell’ambito del delicato processo per il delitto di Alice Neri, giovane mamma di Ravarino ammazzata nelle campagne di Concordia a novembre del 2022. Infatti ieri la presidente della Corte d’Assise, dottoressa Ester Russo ha disposto l’accertamento su un mozzicone di sigaretta diverso da quello ‘analizzato’ due anni fa e trovato sulla scena del crimine, in cui era stato isolato il Dna dell’imputato così come quello della vittima. Parliamo infatti di un ‘nuovo’ mozzicone, in parte combusto, rinvenuto durante il recente sopralluogo nell’auto della vittima; accertamento a cui hanno preso parte i consulenti del tribunale e quelli delle parti. Il sopralluogo era stato richiesto dalla difesa dell’imputato, il tunisino Mohamed Gaaloul, per capire se tra i numerosi detriti rimasti nella Ford Fiesta data alle fiamme (si parla di oltre venti borse colme di detriti) vi potessero essere oggetti utili al procedimento. Infatti – lo ricordiamo – l’arma del delitto non è mai stata trovata così come il cellulare di Alice Neri.

I consulenti sono chiamati a riferire alla Corte nella prossima udienza fissata il 7 maggio. Un’udienza ‘aggiuntiva’ che non ha mancato di sollevare polemiche. Infatti ieri, a fronte di una testimonianza contraddittoria da parte di un parente di secondo grado di Gaaloul relativamente al fatto che la mattina del 18 novembre l’imputato fosse arrivato a casa degli amici con i pantaloni sporchi d’olio (quello secondo l’accusa usato per incendiare l’auto), la Corte ha deciso di risentire una delle tre persone già ascoltate nell’ambito dell’incidente probatorio. "Uno di loro aveva affermato di aver visto il mio assistito sporco d’olio ma lo stesso, in intercettazione, aveva fatto intendere di non esserne così certo – sottolinea l’avvocato di Gaaloul, Roberto Ghini –. Sul ‘tema’ dei pantaloni sporchi d’olio la mattina del 18 novembre in realtà già in incidente probatorio era emerso tutto e il contrario di tutto. Non hanno mai detto in maniera inequivocabile che Gaaloul fosse sporco d’olio". Da una parte, dunque, le richieste della difesa e dall’altra, invece, i parenti della vittima che chiedono di poter finalmente dare una degna sepoltura alla vittima. "L’udienza di oggi non ha registrato nessuna novità che scalfisca il quadro probatorio" affermano i legali della famiglia di Alice Neri, gli avvocati Cosimo Zaccaria e Marco Pellegrini per conto dei propri assistiti (nella foto). "Parliamo a nome della mamma e del fratello di Alice Neri – ha ribadito Zaccaria – da un punto di vista tecnico non comprendiamo e non approviamo le ultime decisioni della Corte d’Assise sul prolungamento di un processo che va avanti da un anno e mezzo per effettuare esplorazioni che non trovano giustificazione soprattutto a fronte di una madre e di un fratello che ancora attendono il funerale. Non si tratta di elementi significativi che potevano giustificare questo ulteriore stillicidio di udienze. Consideriamo che vi sia una ultrattività – ha rimarcato Pellegrini – stiamo ripetendo davanti alla Corte quello che è stato svolto davanti al Gip per le perizie ed ora con i testimoni. Non pensiamo sia opportuno questo ‘spazio’ concesso alla difesa".