Delitto di Alice, verso il processo. Il telefonino di Mohamed al setaccio: tanti video e foto della fuga in Francia

Neigiorni successivi al delitto di Alice Neri, l’unico indagato per l’omicidio, Mohamed Gaaloul ha consultato spesso i quotidiani online, incappando nella notizia sulla morte della 32enne senza però effettuare ricerche specifiche. Il 18 novembre del 2022, giorno in cui il corpo della vittima è stato rinvenuto carbonizzato nell’auto a Fossa di Concordia, Mohamed ha effettuato invece ricerche sulla polizia di Concordia e sul bar. Ma ci sono anche tanti scatti effettuati all’estero, dopo la fuga, dove il 30enne tunisino si ritraeva sorridente e quasi spensierato. E’ quanto emerge dall’analisi della copia forense dei dati del cellulare di Gaaloul, sequestrato a dicembre 2022 in Germania. Come noto a breve si aprirà il delicato processo: il prossimo 7 febbraio si terrà infatti presso la Corte di Assise di Modena l’udienza dibattimentale che vede come unico imputato per omicidio e distruzione di cadavere il 30enne tunisino. Dall’analisi dei dati risulta confermata la chiamata, alle 2.46 all’amica del tunisino, alla quale l’imputato chiese un passaggio, un’ora prima di salire sull’auto della vittima. Alle 10.26 del mattino successivo, il 18 novembre Gaaloul invece chiama la moglie, così come nel pomeriggio quando contatta anche la sorella. Di interesse investigativo, secondo gli inquirenti, quelle ricerche effettuate da Gaaloul alle 17 del 18 novembre, quando l’imputato cerca sulla rete ‘polizia di Concordia’ consultando anche le notizie della provincia. Il 30enne effettua poi il giorno seguente ulteriori ricerche su ‘Bar Concordia’ consultando nuovamente le notizie su diverse testate online: i 21 novembre visualizza più volte quelle relative alla morte di Alice. All’amica a cui doveva denaro, invece, con cui entra in contatto più volte tra il 25 novembre e 5 dicembre promette la restituzione dei soldi a Natale, quando sarebbe rientrato in Italia ma, una volta all’estero, ad un’altra amica confida di essere schifato dall’Italia e di non voler più fare ritorno. Dalla mattina del 27 novembre il telefono dello straniero risulta collegato infatti prima in Francia e poi in territorio tedesco. Curiosi anche i contenuti multimediali, come il video girato dall’imputato durante una grigliata con alcuni amici il 5 novembre del 2022 proprio nelle campagne in cui verrà trovato il corpo di Alice Neri. Ma, tra i contenuti, emergono anche parecchi scatti con la moglie, dopo che la donna lo aveva raggiunto prima a Milano e poi in Francia e altre in cui il tunisino si riprende tranquillamente in Francia. Diversi poi i contatti con acquirenti e fornitori per quanto riguarda lo spaccio al minuto di droga. Intanto l’Associazione Casa delle Donne ha deciso di costituirsi parte civile nel processo che vede imputato Gaaloul. "I fatti addebitati all’imputato sono di inaudita gravità, commessi con un susseguirsi di atroci violenze nei confronti della donna producendo anche gravi e dolorose conseguenze per le persone a lei vicine. Chiediamo giustizia per Alice chiedendo che il suo assassino venga assicurato alla giustizia, chiediamo che la comunità tutta reagisca alle violenze, sessuali o di qualsiasi tipo, chiediamo si lavori per una società che insegni agli uomini che non possono prendersi quello che vogliono – affermano dall’associazione. Saremo presenti in Tribunale per Alice perché anche se il suo corpo è stato bruciato senza pietà, l’identità e la dignità di una qualsiasi persona non si possono cancellare. Vogliamo chiedere giustizia e ricordare Alice per la sua energia, il suo impegno nel lavoro e come madre e per la libertà che esprimeva".