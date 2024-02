Delitto di Alice, via al processo "Chiediamo verità e giustizia" Perizie e decine di testimoni

Valentina Reggiani

Inizia oggi il percorso che condurrà sulla strada della verità e della giustizia per la giovane mamma di Ravarino Alice Neri, brutalmente ammazzata nelle campagne di Concordia il 18 novembre del 2022. Una strada sicuramente ‘tortuosa’ visto lo scontro di perizie tra le parti durato mesi e i tantissimi testimoni ‘chiamati in causa’ dall’accusa e dalla difesa.

Oggi, infatti, alle 9.30 si apre il processo contro l’unico imputato per l’omicidio: Mohamed Gaaloul, il 30enne finito in carcere dopo la cattura in Francia. Il tunisino – difeso dall’avvocato Roberto Ghini – risponde di omicidio volontario aggravato e distruzione di cadavere e sarà giudicato dalla Corte D’Assise con giudizio immediato. Secondo l’accusa quella notte il giovane ammazzò la vittima con almeno sette coltellate, inferte con estrema ferocia per poi occultare il cadavere nel vano bagagli dalla Ford Fiesta della vittima e appiccare il fuoco. Oggi i giudici decideranno sull’ammissione o meno delle prove e sull’ammissione delle costituzioni di parte civile. A costituirsi nel procedimento anche l’associazione ‘La Caramella Buona onlus’ , che si occupa di tutelare le vittime di violenza e l’associazione ’Casa delle Donne contro la violenza ODV’ di Modena.

Del terribile omicidio di Alice Neri le cronache locali e nazionali non hanno mai smesso di parlare: ad oggi il movente del brutale delitto resta un mistero ma non è l’unico a non essere stato ancora ‘svelato’. Intanto un’intera famiglia, ad oltre un anno dall’agghiacciante delitto attende di poter dare l’ultimo sofferto addio alla giovane mamma. Quel che si sa è che quella maledetta sera del 17 novembre 2022 Alice è uscita di casa, salutando il marito Nicholas e la figlioletta per poi raggiungere un collega e amico, Marco Cuccui, allo Smart Cafè di Concordia. Quella che avrebbe dovuto essere una serata di spensieratezza e chiacchiere si è rivelata l’ultima per la giovane mamma, uccisa da un assassino spietato che si è accanito sul suo corpo con estrema ferocia.

A seguito del ritrovamento del cadavere, la sera del 18 novembre dentro ad una vettura ridotta quasi in cenere sono stati iscritti inizialmente nella lista degli indagati il marito della vittima, Nicholas Negrini e il collega Cuccui, con cui trascorse la sua ultima serata (la loro posizione è poi stata archiviata). Le indagini dei carabinieri di Modena, però, hanno condotto verso un’altra strada: ovvero sulle tracce di Mohamed Gaaloul che quella notte, dopo aver cercato un passaggio, salì a bordo dell’auto della vittima intorno alle 3.40. E’ stato lui senza ombra di dubbio, secondo la Procura che coordina le indagini, ad ammazzare senza pietà la giovane mamma quella notte. Alice – come dimostreranno in seguito le perizie tecniche – cercò di scappare, di proteggersi, di sfuggire alla morte. L’uomo, però, catturato in Francia, si è sempre proclamato innocente. "Inizia finalmente il processo – afferma Roberto Ghini, avvocato dell’imputato –. Dico finalmente perché siamo stati noi a chiedere un’accelerazione dei tempi una volta che ci siamo resi conto della totale chiusura della pubblica accusa a verificare eventuali piste alternative. A nostro avviso ci sono ’vuoti’ di indagine e errori. Il processo, anche per questo, sarà lungo e complesso. Spero che tutte le parti lo affrontino con la ferma volontà di arrivare ad un reale accertamento dei fatti. È indiscutibile che siamo stati noi, come difesa, a tentare di aumentare il patrimonio conoscitivo da offrire alla corte. Oggi sarà un’udienza tecnica per indicare testimoni, consulenti e iniziare a parlare di prove". "Massima serenità e fiducia nella giustizia e nella Corte d’Assise – afferma l’avvocato Cosimo Zaccaria, che rappresenta la famiglia della vittima – speriamo a breve si tengano le esequie di Alice. A 14 mesi dai fatti la mamma ed il fratello non hanno ancora una tomba su cui piangere".

L’avvocato Antonio Ingroia, che rappresenta il marito della vittima conclude affermando: "Inizia finalmente il processo davanti ad una Corte d’Assise.

Ieri Ingroia aveva dichiaraato: “Si avvicina il momento della verità perché solo questo chiedono il marito Nicholas e la figlia: verità e giustizia. Ma anche avere finalmente la possibilità che si possa celebrare il funerale dell’amata moglie visto che siamo ancora in attesa che la magistratura conceda il nulla osta al seppellimento".