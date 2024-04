Delitto Gozzoli, romeni alla sbarra. Saranno processati per omicidio i due stranieri catturati all’estero

Saranno processati per omicidio volontario i due amici rumeni, di 20 e 21 anni accusati del delitto di Alessandro Gozzoli, il 41enne di Bazzano trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo il 10 marzo di un anno fa. Il 41enne fu trovato dalla sorella e dai datori di lavoro nel suo letto, con mani e piedi legati. Ieri mattina, davanti al giudice dottoressa Clò, è stato incardinato il rito abbreviato nei confronti del più grande dei due, il 21enne. Il rito abbreviato è stato condizionato ad una perizia medico legale, come spiega l’avvocato Andrea Margotti del foro di Bologna.

"Il giudice ha accolto la richiesta di rito abbreviato condizionato a sentire il consulente tecnico del pubblico ministero, al fine di accertare se la pressione esercitata sul collo della vittima, che ha causato l’ecchimosi sulla quale i Ris di Parma hanno riscontrato la presenza del dna del coimputato, sia la causa della morte del Gozzoli", afferma Margotti. Il consulente tecnico del pubblico ministero sarà sentito in aula il prossimo 28 maggio. Dopo di che il 6 giugno si svolgerà nei confronti del giovane il processo con rito abbreviato, che prevede lo sconto di un terzo della pena. L’avvocato ha sottolineato come, sul collo della vittima appunto, sia stato rilevato nel corso degli accertamenti tecnici irripetibili il solo dna del 20enne e non quello del proprio assistito. Il più giovane sarà giudicato invece con rito ordinario e il processo, davanti alla corte d’Assise, inizierà il prossimo 8 maggio.

"Abbiamo chiesto il rito ordinario e abbiamo avuto il rinvio a giudizio per il nostro assistito – afferma il legale del 20enne, l’avvocato Maria Larossa. Hanno discusso la procura e la parte civile. Come difesa ho ritenuto di non discutere al fine di non esplicare troppo quello che sarà la nostra strategia. Per il mio assistito ho chiesto il non luogo a procedere: escludo categoricamente che si sia trattato di un omicidio volontario e di rapina: questo processo ci pone davanti ad una doppia sfida. Da un lato ci troviamo di fronte a qualificare giuridicamente le condotte – spiega il legale –, dall’altro ad una sfida di dover ragionare chiedendo ai giudicanti la sospensione del giudizio e faccio riferimento al giudizio morale - sottolinea. Il processo si genera in un contesto di cui si parla poco ma che è molto comune e più frequente di quello che pensiamo: va a toccare aspetti della libertà sessuale. Per questa difesa è assolutamente chiaro che si trattò di un gioco erotico finito male, ma non c’era alcuna volontà di rapinare e uccidere". Entrambi gli indagati, oggi in carcere dopo essere stati arrestati uno in Romania e l’altro in Inghilterra grazie alle minuziose indagini dei carabinieri di Sassuolo e di Modena erano domiciliati presso il campo nomadi di Bologna. Quella notte la vittima conobbe gli imputati a casa di un altro amico, nel bolognese e i due decisero poi di recarsi insieme a Gozzoli nella sua abitazione di Casinalbo. Dopo il delitto, i due rumeni fuggirono a bordo dell’auto della vittima – poi ritrovata a Bologna – portando via dall’appartamento di Gozzoli carte di credito, con le quali fecero diversi prelievi e due computer portatili. I carabinieri sentirono subito gli amici di Gozzoli, che indicarono negli odierni imputati i giovani con cui la vittima si allontanò quella notte. Fondamentali alle indagini anche le immagini della videosorveglianza cittadina.