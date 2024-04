Delitto Iacconi, al setaccio l’auto della vittima

Si potrebbero aprire nuovi, inquietanti scenari sul delitto del 54enne Giovanni Iacconi, trovato cadavere lo scorso 20 gennaio scorso nella casa di famiglia ad Acquabuona di Pavullo. Il corpo dell’uomo, ricorderete, è stato trovato dal fratello della vittima sotto al letto, avvolto in una coperta ma non si esclude che il delitto sia avvenuto altrove. Infatti Iacconi potrebbe essere stato ucciso nella sua abitazione di Spezzano di Fiorano: l’assassino potrebbe poi aver nascosto il corpo a Pavullo. Tutte ipotesi, ovviamente, che potrebbero però trovare conferma o essere supportate da nuovi importanti elementi a seguito delle analisi svolte ieri mattina dai Ris di Parma sulla vettura della vittima. Infatti nei giorni scorsi i carabinieri avevano effettuato un’ispezione nell’abitazione di Iacconi, a Spezzano in cerca della seconda chiave della sua Golf, parcheggiata nel garage della palazzina di via Matteotti e trovata all’interno di un armadio blindato. L’auto della vittima era stata notata nel periodo di capodanno ad Acquabuona, di fronte all’abitazione dell’uomo, il cui decesso risale proprio a quei giorni. Questo vuol dire che qualcuno, a Fiorano, l’auto deve avercela portata successivamente ma anche che il 54enne potrebbe essere stato ucciso a Fiorano e l’assassino avrebbe poi potuto nascondere il suo corpo in auto, trasportandolo in Appennino. Come noto al momento l’unico indagato per il delitto è il brasiliano che conviveva con la vittima e che, nel frattempo, si è reso irreperibile, scappando in Brasile. Ieri mattina i Ris hanno analizzato la vettura a Parma, cercando all’interno dell’abitacolo tracce di liquido biologico ed eventuali impronte. Una volta passata al setaccio con tutte le strumentazioni utili a trovare le tracce biologiche e non solo, la vettura è stata riportata a Spezzano. Pare che qualche elemento sia emerso nel corso delle analisi, ma è presto per conoscere ovviamente gli esiti dell’ispezione. "L’auto è stata analizzata a fondo con quello che conteneva – spiega l’avvocato della famiglia Iacconi, Mauro Molesini – il luogo preciso dell’omicidio ancora non è stato stabilito. Quella di oggi (ieri, ndr) è stata una fase molto importante, in quanto finalizzata a capire chi è che ha spostato l’automobile da Capodanno, quando si trovava in Appennino a Spezzano di Fiorano. Ora siamo in attesa dei risultati".

Valentina Reggiani