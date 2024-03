Delitto Iacconi, analisi sui reperti. Si cerca il dna su una bottiglia

Analisi tecniche sulle tracce di sangue trovate sul pavimento ma anche ricerca di eventuale Dna su collo e sul tappo di una bottiglietta. Sono iniziate ieri le operazioni tecniche irripetibili dei Ris di Parma sui reperti isolati a inizio mese nel corso del sopralluogo – disposto dalla procura – nella villetta di Acquabuona di Pavullo. Parliamo dell’abitazione dove lo scorso 20 gennaio è stato rinvenuto il corpo privo di vita di Giovanni Iacconi (nella foto a destra), 54 anni. La salma era nascosta sotto al letto, avvolta in un lenzuolo. Tra i reperti che l’Arma sta analizzando, appunto, anche tracce di sangue rinvenute dai Ris grazie al luminol ma che sarebbero compatibili con lo spostamento del cadavere da parte delle onoranze funebri. E’ in corso poi la ricerca di eventuali tracce di saliva su una bottiglia d’acqua.

Estrapolando il Dna, infatti, sarà possibile confermare la presenza dell’indagato o di altre persone nell’abitazione. Come noto l’unico indagato per il delitto è un giovane brasiliano di 27 anni: il convivente della vittima che al momento risulta latitante. Il suo cellulare sarebbe stato ‘agganciato’ l’ultima volta in Brasile dove il ragazzo sarebbe fuggito dopo il delitto. L’autopsia ha confermato come la vittima sia morta a causa della rottura dell’osso ioide, il che fa ritenere che il decesso sia stato dovuto ad uno strangolamento.

La Procura di Modena ha richiesto anche una perizia sull’auto della vittima, che era stata trovata nel garage dell’abitazione di Iacconi a Fiorano. Non è chiaro se sia stato l’indagato a portarla a Fiorano prima di sparire nel nulla o se la vittima l’avesse lasciata nel box per poi raggiungere la casa di famiglia in Appennino con altri mezzi.

La chiave della vettura, però, ancora non è stata trovata neppure nel corso del recente sopralluogo ad Acquabuona.

Nel caso in cui la chiave non spuntasse, sarà allora necessario effettuarne un duplicato. Infatti la vettura di Iacconi potrebbe custodire ulteriori e importanti tracce. Alle operazioni al comando dei Ris di Parma ha partecipato anche l’avvocato Mauro Molesini, che rappresenta i familiari della vittima. Al momento non si ha neppure la certezza che l’indagato, accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere sia a conoscenza del procedimento in corso.

Avrebbe preso un volo da Roma per poi fuggire in Brasile e, ad oggi, non sarebbe stato ancora rintracciato dalle autorità. Le indagini per rintracciarlo sono in corso a livello internazionale.

Valentina Reggiani