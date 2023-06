"Delitto Lepore, tanti punti oscuri"

"Non avremo pace finchè non sarà fatta piena giustizia. Siamo contenti che El Chino sia stato condannato al massimo della pena, 30 anni e vogliamo che li sconti tutti, senza alcuna attenuante o riduzione per buona condotta. Ma per noi non è finita qui". La notizia della sentenza di condanna emanata dalla Corte Collegiale del dipartimento di giustizia di La Altagracia nei confronti di Antonio Lantigua, detto El Chino, reo confesso, per avere ucciso Claudia Lepore, la carpigiana 59enne il cui corpo è stato ritrovato il 21 gennaio 2021 dalla polizia domenicana nella sua villa a Bavaro, a Santo Domingo, ha riaperto la peraltro mai chiusa ferita nei familiari della donna. "El Chino non ha fatto tutto da solo – commenta Anna, la sorella della vittima – e ci sono troppi punti oscuri. Hanno ucciso Claudia per ragioni economiche: possibile che non salti fuori quel famoso testamento di cui tutti conoscono l’esistenza? D’altronde la casa di mia sorella è stata saccheggiata, non c’è più nulla, neppure il frigorifero dentro il quale è stato trovato il suo corpo, così come sono spariti tutti i documenti e una valigetta contenente suoi oggetti personali. Riponiamo fiducia nel 21 luglio".

In quella data è prevista l’udienza relativa al ricorso che la famiglia Lepore ha presentato verso la sentenza di proscioglimento della modenese Ilaria Benati e del toscano Jacopo Capasso, inizialmente indicati dallo stesso El Chino come mandanti dell’omicidio. "Nonostante il proscioglimento pronunciato in sede di udienza preliminare - commenta l’avvocato Giulia Giusti, legale della famiglia Lepore - gli indizi a loro carico non possono dirsi privi di rilievo (messaggi scambiati con l’assassino, comportamenti successivi al reato, documentazione comprovante la sussistenza di un notevole interesse economico nella prematura dipartita della vittima). Inoltre avevamo presentato querela anche all’autorità italiana per omicidio volontario: trattandosi di reato che, seppure commesso all’estero, è potenzialmente procedibile anche in Italia. Ad oggi non è stata richiesta alcuna archiviazione e la Benati e Capasso risultano indagati per omicidio volontario".

Maria Silvia Cabri