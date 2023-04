Della Santunione, la distopia dell’esistenza senza morte

Come sarebbe vivere senza morire? Tra umorismo e malinconia, prova a raccontarlo nel suo romanzo d’esordio, ’Poco mossi gli altri mari’, il modenese Alessandro Della Santunione. Un’originale e suggestiva commistione tra surrealismo e realismo magico, che l’editore Marcos y Marcos definisce una “distopia emiliana della nostalgia”. La storia è quella di una ‘normale’ famiglia di Campogalliano, che è anche il paese natale dello scrittore. Quando il padre della voce narrante decide di adottare uno ’stile di vita socialdemocratico patriarcale’ di sua progettazione, portando tre generazioni a convivere sotto lo stesso tetto, accade l’impensabile. Passano gli anni ma nessuno muore più. La bisnonna arriva ad avere 142 anni. Nel bel mezzo di un suggestivo quadro metafisico della pianura padana, questa famiglia vive un tempo assurdamente ’sospeso’. Dentro a una casa perennemente da ristrutturare, per adeguare gli spazi di convivenza ai nuovi arrivati.

L’appartamento stesso diventa una creatura quasi mitologica, un agglomerato di trisavoli e giovani sposi, bambini e ultracentenari. Nel quale si dividono e ridividono stanze e soffitte, mentre tra i suoi abitanti c’è chi smette di invecchiare senza motivo e chi invecchia tantissimo. Ma nessuno muore. Una riflessione divertente e allucinante sul senso del tempo, sulla famiglia e le radici, sulla religiosità, l’intimità e l’amore. Un racconto onirico di un momento particolare della vita che capita a tutti, quando il mondo in cui siamo cresciuti non esiste più e quello ‘nuovo’ non si capisce. Saranno i funzionari dell’Inps che, per primi, si insospettiranno dalla mancanza di defunti e andranno a verificare che tutto sia ’regolare’. Dall’accertamento, tuttavia, uscirà un verdetto surreale quanto la situazione stessa: nessuna anomalia, dicono, sono ’solo casi di fine vita dilatati’. A dispetto delle apparenze, però, non è la morte a essere sconfitta, come nella mistica cristiana, ma la vita stessa. E in questo Della Santunione ci mette davanti allo specchio della società in cui viviamo, in cui il concetto di morte è allontanato completamente dal quotidiano. Come conseguenza tragica a scomparire è il ‘futuro’. Il libro è un invito lucido, spietato e inattuale a prendere coscienza che nessuno è immortale – neanche Dio, che a un certo punto del racconto… muore, ed è pianto come fosse un familiare – e che tutto ciò che facciamo si ripercuote, sempre e comunque, su quelli che verranno dopo. Nessuna nostalgia del passato, a ogni modo. La nostalgia è per il futuro.

Matteo Giannacco