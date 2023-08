Delta Atletica, lo sport è per tutti I corsi si pagano col volontariato

Il tempo e il lavoro, volontario, a sostegno delle attività dell’associazione in cambio dell’iscrizione ai corsi promossi dall’associazione stessa. Alla Delta Atletica, società dilettantistica attiva sul territorio da decenni e forte di oltre 200 iscritti, è possibile pagare la ’retta’ dei propri figli mettendosi a disposizione per lavori di manutenzione e pulizie dei locali. L’attività sportiva ai tempi della crisi, verrebbe da dire, ma c’è di più: da una parte la Delta ha sempre mostrato particolare attenzione al sociale (l’iscrizione ai corsi di un secondo figlio dà diritto ad uno sconto del 50%, dal terzo figlio in poi le iscrizioni sono gratis) dall’altra questa forma di collaborazione, già attuata negli anni precedenti (c’era chi si sdebitava con tortellini e tortelloni) ma solo in casi eccezionali, da questo anno sportivo – stagione 202324, al via a settembre – diventa invece un sistema.

Daniele Morandi, presidente dell’associazione sassolese, è convinto che "il costo dell’attività non debba essere un ostacolo alla pratica sportiva dei ragazzi" e si è mosso di conseguenza. Da qui l’idea del baratto ‘made in Delta’, intuizione con la quale Morandi ‘apre’ una nuova frontiera di collaborazione tra associazione ed iscritti. "Così come noi mettiamo a disposizione il nostro tempo con gli istruttori, così le famiglie ce ne daranno un po’ del loro in cambio della partecipazione alla nostra attività", spiega Morandi. Il presidente garantisce la massima privacy a chi aderirà al progetto e puntualizza che "ovviamente, chi aderisce al baratto viene tesserato per la società come volontario, quindi è regolarmente assicurato, poi si mette a disposizione. Abbiamo necessità di tenere puliti i locali e le strutture presso cui ci alleniamo, servono piccole manutenzioni e allestimenti, oltre ad attività di custodia e collaborazioni in occasione di gare o eventi".

Morandi ha detto di essersi messo nei panni "di una famiglia, magari con più figli, alle prese con l’aumento delle spese e ho pensato che il baratto possa avvicinare persone che, altrimenti, non avrebbero il coraggio di chiederci aiuto. Lo sport – conclude Morandi – unisce e deve trasmettere anche valori di solidarietà, amicizia, collaborazione". Il baratto va in questa direzione, e lo fa anche la borsa di studio – un anno gratis di iscrizione ad un ragazzo – promossa anche quest’anno dalla Delta in collaborazione con il Comune di Sassuolo e intitolata a Giuliano Napoli, giovane studente delle ‘Cavedoni’ con il cui gruppo sportivo gravitava nell’orbita Delta, prematuramente scomparso per un incidente stradale.

Stefano Fogliani