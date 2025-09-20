Delusione gialloblù . Fuori Brasile e Francia

Mentre la Valsa Group si prepara alla sua seconda amichevole consecutiva con Piacenza, oggi pomeriggio in un PalaPanini aperto al pubblico, i Mondiali nelle Filippine si sono rivelati molto ricchi di sorprese, anche per ‘modenesi’ che speravano di rimanere più a lungo in corsa.

Libia, Brasile e Francia out. Se l’eliminazione della compagine africana poteva essere preventivabile (Ikhbayri è comunque risultato uno dei migliori opposti della fase a gironi), grande scalpore hanno suscitato le eliminazioni di Brasile e Francia. La compagine verdeoro è stata anche colpita dal lutto di Bernardinho, che ha appreso della notizia della scomparsa della madre (e nonna di Bruno) proprio mentre stava per iniziare l’ultimo match del girone contro la Serbia. Un match perso nettamente per 0-3 (con Arthur Bento autore di 5 punti) che ha finito per condannare i sudamericani dato il successivo 3-0 della Repubblica Ceca sulla Cina di Heynen. Ancora più rocambolesca l’uscita di scena della Francia di Andrea Giani e Roberto Ciamarra, sconfitta 3-2 da una rediviva Argentina guidata da una prestazione magistrale di Luciano De Cecco.

Soli, Italia e Argentina avanti. Come detto l’Argentina di Matias Giraudo (entrato per qualche scambio) è passata agli ottavi, così come l’Italia, ripresasi dopo la sconfitta patita dal Belgio battendo per 3-0 l’Ucraina: sia Anzani (sostituito da Gargiulo) sia Porro hanno passato l’ultimo match in panchina. Il programma ora vede le due formazioni con ancora modenesi in gara opposte l’una all’altra: Italia-Argentina per gli ottavi di finale si giocherà domani alle ore 9:30 italiane. Negli altri ottavi di finale, la Polonia è nella stessa parte di tabellone degli azzurri: le due finaliste della Vnl potrebbero incontrarsi in semifinale. Ancora in gara come allenatori allora un modenese purosangue come Fabio Soli (foto) alla guida della Slovenia.

Alessandro Trebbi