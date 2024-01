"Deluso dal Pd nazionale, lascio il Consiglio"

Ha rassegnato le dimissioni ieri dal consiglio comunale Francesco Piggioli (nella foto), consigliere eletto nel 2021 con la lista ‘Pavullo al Centro’ a sostegno di Graziano Pattuzzi (a sua volta dimissionario dallo scorso giugno). "La mia è una decisione maturata da tempo, che necessitava solo dell’ufficialità – ha spiegato Piggioli in una nota –. Un’azione convinta e serena ma al tempo stesso dolorosa e sofferta, a cui sono arrivato dopo mesi di confronto, dialogo, scambi dialettici anche accesi con le persone a me più vicine e care. E’ stata un’avventura bella, avvincente, interessante, intrigante. Nella disfatta della sconfitta al primo turno, la piccola consolazione di un risultato da record per un esordiente assoluto nato, cresciuto e residente a più di 70 chilometri di distanza da Pavullo (a Bologna, ndr). Ma ora è giusto che si interrompa: senza tentativi di riciclo, vado a casa". Da quanto emerge, due parrebbero essere le principali cause alla base di questa scelta: la prima politica, la seconda locale. Pur essendo stato candidato nella coalizione di centrosinistra, Piggioli non ha mai nascosto la sua cultura centrista e, a livello nazionale, la direzione estremamente progressista intrapresa negli ultimi mesi dal Partito Democratico - "sempre più vicino al M5s" - lo ha irrimediabilmente allontanato da quella formazione. Una spaccatura che, però, non cui sarebbe mai stata con il gruppo di centrosinistra pavullese, ed in particolare con la consigliera Pd Susan Baraccani e con il segretario Dem Matteo Manni: "Abbiamo lavorato bene insieme da alleati – chiarisce Piggioli –; sono ragazzi straordinari, da preservare con cura per il talento, l’impegno e l’energia che mettono ogni giorno su questo terreno insidioso. Alla Sinistra mi permetto di suggerire di credere ed investire in loro". Ma a spingere Piggioli verso le dimissioni sarebbero stati - più di tutto - alcuni cambiamenti a livello locale nel mondo a cui da sempre lui è legato: "Oggi, dello scenario e dei riferimenti che mi convinsero a mettermi in gioco qui e a scegliere questa strada non è rimasto praticamente nulla". "Ringrazio a nome di tutta la maggioranza il consigliere Piggioli per il tempo speso nel consiglio comunale della nostra città in questi due anni – sottolinea il sindaco Davide Venturelli –. Forse sarebbe stato più bello salutarsi proprio in consiglio, ma a lui faccio i più sinceri auguri per tutti i suoi progetti futuri". Al posto di Francesco Piggioli, subentra ora in consiglio comunale Giuseppe Servadei.

Riccardo Pugliese