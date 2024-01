Dem a caccia del salvatore della patria

Manicardi

Un vero e proprio guazzabuglio con al centro i due segretari (la già citata Venturelli e Roberto Solomita), i ’grandi saggi’ che vogliono avere voce in capitolo, le varie tifoserie della nutrita squadra dei candidati e, ultimi ma non ultimi, i poveri alleati di coalizione che hanno pensato bene di sparire per un po’ dalla circolazione, non si sa mai! Ma questo non significa che spariscano anche dalle segrete stanze dove, al contrario, alcuni sono molto attivi non tanto per proporre quanto per bloccare (ad esempio Andrea Bosi, prima vittima eccellente).

Oggi, al super summit, qualcosa dovrà accadere perché Modena non solo è già un caso a livello regionale ma, peggio ancora, lo è a livello nazionale. I ben informati parlano di una Schlein molto "irritata" da questo caos sotto la Ghirlandina. E nella base del partito sale la rabbia contro un metodo per arrivare a definire il futuro candidato sindaco considerato "assurdo e sbagliato", quello del liberi tutti e dell’anarchia totale, senza neanche mettere un punto fermo su primarie sì o no. Ci sta quindi che chi ha legittime ambizioni e non è bersagliato da veti vari ed eventuali dentro e fuori il partito decida di correre. Non dimentichiamo poi che tutti quei voti presi nei circoli sono in realtà una quarantina, non parliamo di plebisciti universali. Dopo bisogna mettere il naso fuori, in quella che è la vita reale e misurarsi con i cittadini: altra storia! Ecco perché il ’salvatore della patria’ ora è assolutamente necessario, anche in caso di ’ticket tra quarantenni’, l’ultima moda per fermare l’avversario più temuto (Andrea Bortolamasi) e millantare un appoggio più ampio. Insomma, siamo davanti a un vero e proprio film e in prima fila, con i pop corn in mano, ci sono proprio loro, gli avversari del centrodestra ai quali un finale diverso, il 10 giugno, non sembra più così irreale!