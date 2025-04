Demenza senile, un ’paradiso’ per rilassarsi

Sono stati inaugurati alla Casa residenza per anziani di Castelfranco Emilia il nuovo Giardino Sensoriale e il Bagno Sensoriale, due spazi innovativi pensati per migliorare il benessere psico-fisico degli ospiti della struttura, in particolare coloro che sono affetti da demenza senile. Il progetto, promosso da Asp "Delia Repetto" con il sostegno della Fondazione di Modena e dell’Associazione "Le 3A", rappresenta un importante passo avanti nell’ambito dell’assistenza agli anziani, in particolare alle persone con fragilità cognitive. Il Giardino Sensoriale è stato realizzato nella corte interna della residenza, uno spazio verde accessibile anche alle persone con difficoltà motorie, progettato per offrire stimoli naturali in un contesto rassicurante e familiare.

Attraverso vialetti privi di barriere, aiuole fiorite e materiali legati al vissuto degli anziani, il giardino invita l’ospite alla riscoperta del contatto con la natura, favorendo il rilassamento e la stimolazione sensoriale. Contestualmente, appunto, è stato inaugurato anche il Bagno Sensoriale, uno spazio dedicato alla cura quotidiana che, grazie all’uso di luci, suoni, aromi e a una vasca con cromoterapia e idromassaggio, trasforma il momento del bagno in un’esperienza piacevole e distensiva, riducendo le resistenze e migliorando la qualità dell’interazione tra ospite e operatore.

Entrambi gli ambienti sono stati pensati come strumenti operativi all’interno della strategia "Best Practice in Dementia Care", con l’obiettivo di limitare il ricorso a contenzioni e terapie farmacologiche, favorendo invece comportamenti collaborativi e il recupero delle capacità residue.

Gli spazi sono stati dedicati ad Adelmo Bastoni e Maria Pia Sola, figure storiche dell’ex Ipab Delia Repetto, per onorarne l’impegno a sostegno del lavoro di cura e della comunità. Paola Covili, direttrice dell’Asp Delia Repetto, commenta: "Di fronte alla non autosufficienza e, in particolare, alla demenza, la relazione tra operatore e anziano si presenta complessa, complicata; richiede pazienza, ascolto, osservazione, preparazione, motivazione, responsabilità e passione. Si devono assicurare le risposte adeguate ai bisogni assistenziali e sanitari, ed Asp lo fa tramite servizi che funzionano, efficienti e che sappiano adattare le risposte di servizio ai bisogni specifici degli ospiti".

Marco Pederzoli