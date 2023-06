Demenze, i servizi vanno riorganizzati"

L’Ausl è protagonista del progetto europeo Recage, i cui risultati verranno presentati domani in Regione durante il seminario dal titolo ’Le Unità Speciali di cura per i disturbi del comportamento dei pazienti con demenza’. A rappresentare l’Ausl di Modena – unica azienda sanitaria in regione coinvolta – ci saranno Andrea Fabbo, direttore del Centro disturbi cognitivi e demenze, che farà il punto sulla rete territoriale per la demenza nel modenese, la psicologa e psicoterapeuta Valentina Reda e Valentina Pecoraro del settore innovazione nei servizi sanitari e sociali.

Il progetto Recage ha coinvolto 12 centri specializzati nella cura delle persone con demenza in sette Paesi Europei.

"E’ importante stimolare una discussione nel contesto regionale sulle unità speciali dedicate ai Disturbi comportamentali alla luce del progetto europeo che si sta concludendo – afferma Andrea Fabbo – Su questo tema, in rapporto all’invecchiamento della popolazione ed all’aumento degli anziani con Alzheimer ed altre forme di demenza (quasi 70mila casi in Emilia-Romagna di cui circa 12mila solo nella provincia di Modena), vi è la necessità di valutare una riorganizzazione dei servizi nel sistema ospedale-territorio in quanto i disturbi comportamentali causano spesso ricoveri inappropriati, richiesta elevata di istituzionalizzazione ed in sintesi una pressione elevata sull’intero sistema socio-sanitario regionale. L’esigenza nasce quindi sia dall’obiettivo di decongestionare i ricoveri ospedalieri sia dall’obiettivo di garantire una risposta in urgenza nell’ambito del sistema di assistenza territoriale e socio-sanitario. Le evidenze di letteratura indicano che una risposta ottimale possa provenire soprattutto dalle cure intermedie e dal ruolo degli ospedali di comunità che potrebbero essere una valida risorsa".