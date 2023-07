"Demenze, Modena all’avanguardia nella diagnosi e nella cura"

L’Ausl eroga oltre 40mila prestazioni (circa 5mila visite e 35mila elettromiografie) afferenti alla Unità operativa complessa di Neurologia che ha la sua sede all’ospedale Ramazzini di Carpi diretta da Mario Santangelo. Nel 2022 sono stati oltre 500 i ricoveri ordinari di pazienti dell’area Nord della provincia. Essa funge anche da struttura spoke per il rientro di pazienti trattati presso la Clinica Neurologica di Baggiovara con cui esiste un rapporto di collaborazione reciproca.

"Una buona parte dell’attività neurologica è rivolta verso l’esterno – dichiara Santangelo –. Viene effettuata una presa in carico della patologia neurologica cronica afferente ai nostri ambulatori di secondo livello su patologie quali demenze giovanili, malattie demielinizzanti, sclerosi multipla, disordini del movimento, epilessia, ecc. Nell’ambito del Centro disturbi cognitivi e demenze si sono creati in collaborazione con la Neurologia di Baggiovara percorsi dedicati, anche con la Medicina Legale, per il riconoscimento dei diritti sociali a persone giovani affette da demenza".