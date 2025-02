Demenze, . Modena fa scuola

Un’eccellenza non solo nazionale, ma anche a livello europeo. È quella rappresentata dalla rete dei Servizi specialistici territoriali e ospedalieri dedicati alle demenze. A confermarlo è la visita di una delegazione dell’Azienda Sanitaria Universitaria di Trieste che ha conosciuto i servizi e i luoghi di cura più importanti sul territorio. In particolare, la delegazione, composta da medici neurologi e geriatri, infermieri, psicologi e funzionari regionali insieme a rappresentanti delle associazioni dei familiari, è stata accolta da Andrea Fabbo, Direttore della Geriatria Territoriale e Direttore sociosanitario dell’Ausl e da Rita Minozzi, coordinatrice infermieristica.

"La struttura complessa Disturbi cognitivi e demenze svolge un lavoro di regia provinciale sul percorso delle persone con demenza nelle tre aziende sanitarie presenti in provincia di Modena: Ausl, Aou e nuovo Ospedale di Sassuolo – afferma il dottor Andrea Fabbo –. A questo coordinamento provinciale afferiscono anche i Comuni e le associazioni di pazienti e familiari che lavorano su progetti integrati".

"L’offerta di servizi che l’Azienda Ospedaliero Universitaria mette in campo per le persone con Demenza, è strutturata sulle due Uoc di Neurologia e Geriatria – affermano Francesca Neviani e Annalisa Chiari – ed è rivolta sia a pazienti con esordio giovanile di malattia sia a pazienti anziani e fragili. Oltre all’attività diagnostico-terapeutica e di gestione dei disturbi del comportamento in un contesto di II livello e di respiro provinciale, le due Uoc si caratterizzano per la ricerca e l’attività di consulenza all’interno dei due presidi ospedalieri cittadini, per i pazienti ricoverati che presentano stati confusionali e disturbi del comportamento".