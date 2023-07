Demolizione del palazzo ex Coni L’esposto: "Cittadini inascoltati"

Significativa ‘impennata’ delle proteste, a Pievepelago, contro l’abbattimento attualmente in corso del palazzo ex-Coni Fit ad opera del Comune, per lasciare libera l’area su cui è prevista la costruzione di una Casa della Comunità a cura dell’Ausl finanziata dai fondi Pnrr, mirati alle strutture sanitarie. In merito, infatti, un Gruppo Civico di cittadini ha presentato un ‘esposto-segnalazione’ a vari enti. "Siamo un Gruppo Civico di cittadini – spiegano in una nota – che si è formato recentemente sul nostro territorio con la prospettiva di proporsi quale parte attiva delle dinamiche amministrative locali. In riferimento alla recente decisione relativa alla demolizione del palazzo Ex Coni adottata dall’attuale Amministrazione comunale, abbiamo inoltrato un esposto alla Procura Generale, alla Corte dei Conti Emilia Romagna, alla Commissione Europea per il controllo del bilancio e Ufficio IV ispettorato generale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza. Tale iniziativa non vuole apparire quale giudizio preventivo sull’operato degli amministratori, ma a nostro parere si è resa necessaria, a fronte di una decisione che vincola fortemente il futuro dell’intera comunità locale, per la mancanza di trasparenza informativa, di doveroso confronto con la cittadinanza, oltre alla totale assenza di comunicazioni ufficiali al riguardo da parte del Comune. Inoltre, ci siamo decisi a questo passo con l’intenzione di intervenire a tutela del patrimonio immobiliare comunale, che ricordiamo appartenere a tutta la comunità. Certi – conclude la nota – che il giudizio degli organi di controllo faccia chiarezza in maniera inequivocabile su questi aspetti, abbiamo ritenuto di procedere per il bene e gli interessi della cittadinanza tutta". Concetti ribaditi da Stefano Marchetti, appartenente al Gruppo Cittadini, che già in precedenza aveva fatto notare: "Pur se l’abbattimento della vecchia struttura si dice fosse inevitabile, riteniamo che non vi sia stata una corretta programmazione sulla destinazione della nuova struttura". E contesta il fatto che "per una scelta così importante per il futuro dell’intero paese non si sia trovato un momento di informazione e di confronto con la popolazione!". "Più che una Casa della Salute al posto di quella già presente e recentemente ristrutturata, si doveva costruire una sede per il locale Liceo scientifico Sport Invernali!". Così prese posizione il consigliere indipendente di minoranza David Tognarelli dopo la decisione comunale dell’abbattimento.