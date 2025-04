Demolito il ponte sul Rio Torto, ecco l’esplosione: boato avvertito in tutto il paese

Modena, 5 aprile 2025 – Questa mattina, alle 7 in punto è stato fatto brillare il ponte sul Rio Torto a Serramazzoni. L’operazione si è svolta in totale sicurezza, sotto il coordinamento delle autorità locali e dei Vigili del Fuoco. Le microcariche sono state collocate dalla ditta Nitrex di Lonato del Garda, incaricata dell’abbattimento del manufatto, lungo i 35 metri della campata centrale. Il ponte, ormai in condizioni strutturali critiche, era stato chiuso da tempo al traffico.

Progetto di demolizione e ricostruzione

La demolizione controllata era necessaria per avviare il progetto di ricostruzione previsto nei prossimi mesi. L’area è stata evacuata preventivamente e isolata per garantire la massima tutela della popolazione. Sul posto anche tecnici e ingegneri per monitorare le vibrazioni e gli effetti sul terreno. Il boato è stato avvertito in tutto il paese, ma non si segnalano danni o disagi. Molti cittadini hanno assistito all’evento da una distanza di sicurezza.

Futuro del ponte

Il nuovo ponte sarà più moderno, sicuro e adatto alle esigenze del territorio.

La demolizione di oggi costituisce la prima fase di un importante piano di lavori che sarà attuato in più cantierizzazioni.