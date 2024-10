Dengue, caso sospetto. Via alla disinfestazione nella zona di viale Italia

Si è svolta, in via cautelativa, già nella notte tra venerdì e oggi il primo degli interventi di disinfestazione previsti in seguito a un sospetto caso di Dengue a Modena. L’area dell’intervento si trova in una zona vicino a viale Italia. Per precisione i trattamenti di disinfestazione interesseranno alcuni tratti stradali: via Bonasia, dal civico 125 al 155; via Pagani, dal civico 42 al 150; via Stringa, dal civico 47 al 67; via Bonasia, dal civico 60 al civico 120. Il Piano di sorveglianza arbovirosi 2024 predisposto dalla Regione prevede in questi casi l’effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio di 100 metri dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio. Il piano stabilisce tre interventi in successione: la disinfestazione con adulticidi per la massima riduzione possibile della popolazione di zanzare per tre notti consecutive; la rimozione dei focolai in aree private, con interventi porta a porta che saranno effettuati già dalla mattinata di sabato 5 ottobre; la ripetizione dei larvicidi nella tombinatura pubblica. L’ordinanza firmata dal sindaco dispone quindi che venga concesso agli addetti alla disinfestazione l’accesso alle aree aperte degli edifici per effettuare i trattamenti, che siano rimossi i focolai larvali presenti nelle aree cortilive private e indica, tra le misure di precauzione, la chiusura delle finestre durante le ore notturne.