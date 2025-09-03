Denny Mendez: "Stessi pregiudizi di 30 anni fa"

Denny Mendez, attrice ed ex modella nata a Santo Domingo e con cittadinanza italiana, eletta nel 1996 Miss Italia, rappresentando la prima Miss Italia di origine non italiana, esprime la sua solidarietà a sostegno di Estefani Yan.

"Purtroppo — afferma Denny Mendez tramite i social — leggere ancora oggi insulti razzisti verso una giovane donna non mi sorprende.

Nel 1996 — ricorda — quando vinsi Miss Italia, mi hanno detto che non potevo rappresentare il Paese per il colore della mia pelle. Oggi a Estefani Yan si contesta di non avere ‘lineamenti carpigiani’.

È lo stesso identico pregiudizio che ritorna con altre parole", fa notare Mendez, 30 anni dopo la bufera che travolse lei in prima persona.

Rivolgendosi poi alla 27enne residente a Carpi, Denny Mendez ribadisce che "sono orgogliosa che Estefani sia dominicana. Spero che il mio percorso, come prima Miss Italia di colore della storia, non resti un’eccezione ma apra la strada a molte altre ragazze e donne.

La bellezza non ha confini né etichette: appartiene a chi vive, lavora e contribuisce a questa società".

E ribadisce: "Oggi non c’è più spazio per certi pregiudizi: ogni vittoria è un passo avanti e un muro in meno".

Una situazione di frustrazione e di accuse a stampo razzista che ha vissuto sulla sua pelle la stessa Denny Mendez quando vinse la fascia: la sua elezione a Miss Italia, infatti, ha scatenato al tempo una interminabile polemica sulla opportunità che a vincere fosse una giovane nata dall’altra parte del globo e che somaticamente non aveva tratti tipicamente italiani.

Nel frattempo, a fronte dei commenti negativi di carattere razzista, sui social si stanno moltiplicando anche i messaggi di solidarietà nei confronti di Estefani e di condanna dura nei confronti delle polemiche, sia da parte di donne che di uomini: "Provo solo tristezza e vergogna per gli autori dei commenti razzisti e di body shaming nei confronti di questa ragazza"; "Guardatevi allo specchio, frustrati che non siete altro".

I social dunque si sono divisi sull’argomento mentre il tema del rispetto, soprattutto nei confronti delle donne, è tornato in primo piano.

m.s.c.