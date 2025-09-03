Il tram di Bologna

Massimo Pandolfi
Il tram di Bologna
Cronaca
3 set 2025
MARIA SILVIA CABRI
Cronaca
Denny Mendez: "Stessi pregiudizi di 30 anni fa"

Miss Italia nel ’96, fu criticata per il colore della pelle "La storia si ripete, purtroppo non mi sorprende".

Denny Mendez diventò Miss Italia nel 1996 Fu la prima di origini non italiane a vincere la fascia

Denny Mendez diventò Miss Italia nel 1996 Fu la prima di origini non italiane a vincere la fascia

Denny Mendez, attrice ed ex modella nata a Santo Domingo e con cittadinanza italiana, eletta nel 1996 Miss Italia, rappresentando la prima Miss Italia di origine non italiana, esprime la sua solidarietà a sostegno di Estefani Yan.

"Purtroppo — afferma Denny Mendez tramite i social — leggere ancora oggi insulti razzisti verso una giovane donna non mi sorprende.

Nel 1996 — ricorda — quando vinsi Miss Italia, mi hanno detto che non potevo rappresentare il Paese per il colore della mia pelle. Oggi a Estefani Yan si contesta di non avere ‘lineamenti carpigiani’.

È lo stesso identico pregiudizio che ritorna con altre parole", fa notare Mendez, 30 anni dopo la bufera che travolse lei in prima persona.

Rivolgendosi poi alla 27enne residente a Carpi, Denny Mendez ribadisce che "sono orgogliosa che Estefani sia dominicana. Spero che il mio percorso, come prima Miss Italia di colore della storia, non resti un’eccezione ma apra la strada a molte altre ragazze e donne.

La bellezza non ha confini né etichette: appartiene a chi vive, lavora e contribuisce a questa società".

E ribadisce: "Oggi non c’è più spazio per certi pregiudizi: ogni vittoria è un passo avanti e un muro in meno".

Una situazione di frustrazione e di accuse a stampo razzista che ha vissuto sulla sua pelle la stessa Denny Mendez quando vinse la fascia: la sua elezione a Miss Italia, infatti, ha scatenato al tempo una interminabile polemica sulla opportunità che a vincere fosse una giovane nata dall’altra parte del globo e che somaticamente non aveva tratti tipicamente italiani.

Nel frattempo, a fronte dei commenti negativi di carattere razzista, sui social si stanno moltiplicando anche i messaggi di solidarietà nei confronti di Estefani e di condanna dura nei confronti delle polemiche, sia da parte di donne che di uomini: "Provo solo tristezza e vergogna per gli autori dei commenti razzisti e di body shaming nei confronti di questa ragazza"; "Guardatevi allo specchio, frustrati che non siete altro".

I social dunque si sono divisi sull’argomento mentre il tema del rispetto, soprattutto nei confronti delle donne, è tornato in primo piano.

m.s.c.

