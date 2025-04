Dentista chiuso dal Nas: l’assistente alla poltrona stava facendo lavori vietati

Modena, 30 aprile 2025 – L’assistente alla poltrona stava lavorando sul paziente sdraiato sulla poltrona del dentista: una pratica vietatissima, perché – come specifica bene la legge – riservata soltanto all’odontoiatra.

Per questo, i carabinieri del Nas (Il Nucleo anti sofisticazioni) hanno sequestro preventivo delle attrezzature e dello studio dentistico di Modena. A condurre i Nas nello studio è stato un controllo di routine: all’interno c’erano il dentista e la sua assistente alla poltrona. Ma proprio quest’ultima stava svolgendo attività vietate.

L’odontoiatra, che era comunque vicino al paziente e stava sorvegliando il lavoro dell’assistente, è stato denunciato assieme all’assistente per esercizio abusivo di una professione.

L’assistente alla poltrona, per legge, non può in alcun modo intervenire direttamente sul paziente, anche in presenza dell’odontoiatra. In particolare, non può svolgere alcuna attività per le quali è richiesto il conseguimento della laurea.

Lo studio dentistico è stato quindi chiuso dai Nas.