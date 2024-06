Denuncia a tre giorni dal ballottaggio. Lettera con minacce spedita a Budri: "Atto vile, non mi farò intimidire"

di Alberto Greco

Intimidazioni contro la candidata del centrodestra Letizia Budri. Un colpo di coda inimmaginabile, quanto sconcertante, avvelena la fine di questa lunga campagna elettorale di Mirandola, a pochi giorni dal ballottaggio. Budri, l’altra sera, nella cassetta della posta ha trovato una lettera dal gusto davvero macabro che la ritraeva in foto a testa in giù, recapitata al suo domicilio. C’era scritto "Faremo passare a te e alla tua famiglia la voglia di esserti candidata". Immediatamente alle 3 di ieri è andata a sporgere denuncia, dopo aver chiamato subito la sera il Commissariato locale della Polizia di Stato per avvisare dell’accaduto.

"Dopo aver ricevuto due lettere dai toni denigratori nei mesi scorsi, per cui non ho ritenuto di sporgere denuncia, ma che ho portato oggi con me in commissariato e aver soprasseduto al commento Facebook di un esponente della sinistra giovanile, che auspicava l’intervento delle Brigate Rosse – ha commentato Budri - con la presente lettera, ritengo si sia davvero oltrepassato ogni limite. Ho deciso, pertanto, di rendere pubblico questo ultimo episodio perché rispetto a commenti impropri o a offese di vario tenore, sulle minacce non si può e non si deve minimizzare. Auspico che in tutti prevalga il senso di responsabilità, in queste ultime ore di campagna elettorale, così come in ogni tipo di relazione. Una cosa è certa: nonostante l’amarezza, non mi farò intimorire da un atto di tale viltà. Il mio impegno e la mia determinazione non verranno mai meno".

A Budri, intanto, stanno giungendo espressioni di solidarietà non solo dalla sua parte politica. "Le minacce a Letizia Budri e famiglia – scrive su Facebook il suo avversario Carlo Bassoli del centrosinistra - sono opera di stupidi e pericolosi decerebrati, che devono essere assicurati celermente alla giustizia. A Letizia e famiglia la massima solidarietà mia e di tutta la comunità che rappresento. Questo squallido episodio non è degno della nostra città". Altrettanto ferma la condanna dell’ex capogruppo Pd in consiglio comunale Roberto Ganzerli.

"Esprimo – afferma Ganzerli - solidarietà a Letizia Budri. Questa è una vergogna per una città libera e matura come Mirandola". "Personalmente e come delegato della Lista Civica +Mirandola – fanno sapere dall’entourage di Giorgio Siena – esprimiamo disapprovazione per l’autore di questa azione insensata. Condividiamo l’auspicio per un finale di campagna elettorale all’insegna del comune senso di responsabilità.