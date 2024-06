La denuncia di una coppia gay: “Casa in affitto negata, il proprietario vuole una famiglia”

Modena, 27 giugno 2024 – Scoppia un caso di discriminazione a Modena. E’ la denuncia che fa Alessandro Manfredini, noto art director modenese, nei confronti di un’agente immobiliare al quale aveva chiesto la disponibilità di un appartamento in affitto per lui e l’ex compagno, con cui convive da vent'anni. “Il proprietario vuole una famiglia: un uomo e una donna e possibilmente un figlio”, è quanto ha riferito l’agente immobiliare.

L’art director si è sfogato poi su Facebook: “Su loro richiesta (sempre la storia della privacy che si va a far benedire), per telefono dico chi sono e cosa faccio nella vita” e anche le informazioni sulla persona che vive con lui. “Poi mi metto al computer e tempo cinque minuti mi richiama la signora e mi dice testuali parole 'il proprietario vuole una famiglia...' e io dico 'scusi, mi dica cosa intende il signore per famiglia’. E lei: 'Un uomo e una donna e possibilmente un figlio’. Mi astengo sennò sarei bannato su quel che ho risposto alla signora, che per giustificarsi ha detto 'ma io cosa centro, sono solo un tramite!'”.

Manfredini, poi, come riporta la Gazzetta di Modena, aggiunge: “Capisco che la signora abbia provato ad uscire dalla forte situazione di imbarazzo che si è creata, ma io mi chiedo come sia possibile che oggi, a Modena, un'agente immobiliare si presti a riferire a potenziali clienti del rifiuto da parte di un proprietario a mostrare un appartamento a persone che comunque avrebbero tutte le caratteristiche e le garanzie economiche richieste per poterlo affittare, solo per una presa di posizione palesemente omofoba”.