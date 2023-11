Una ragazza denuncia: "Mi hanno invitata a giocare ai videogame, poi mi hanno violentata"

Modena, 24 novembre 2023 – Avrebbe dovuto essere una mattina diversa: il ‘brivido’ delle lezioni saltate e la corsa a casa dell’amico, per giocare ai videogames. Proprio quella mattina, però, si sarebbe rivelata la peggiore della sua vita.

La studentessa sarebbe stata infatti stuprata dal conoscente e dall’amico minorenne che si trovava con lui in quel momento: ora entrambi i giovani, un 16enne e un 20enne rischiano il processo per violenza sessuale di gruppo, aggravata appunto dalla presenza di più persone e dalla minore età della vittima. Per il 16enne il procedimento è ovviamente di competenza del tribunale dei minori.

Ieri mattina si sarebbe dovuta svolgere l’udienza preliminare nei confronti del 20enne, ma è slittata al prossimo 18 gennaio, data in cui la vittima si costituirà parte civile nel procedimento. I fatti risalgono al marzo dello scorso anno e sono avvenuti in un paese della provincia. Secondo la denuncia della studentessa – oggi maggiorenne – quel giorno aveva deciso di saltare la scuola per raggiungere l’amico 20enne a casa.

Un ragazzo che ben conosceva, facendo parte della stessa compagnia di amici. Una volta arrivata nella sua abitazione, la 17enne era stata accolta dal ragazzo ma anche da un amico del giovane, che all’epoca dei fatti aveva 15 anni.

I tre avevano così iniziato ad ascoltare la musica e a sfidarsi ai videogames, ‘come da programma’ ma – secondo la denuncia presentata dalla studentessa – poco dopo i due amici le avevano messo le mani addosso in modo insistente e aggressivo. La giovane era così riuscita a divincolarsi e, in lacrime, era corsa in bagno chiedendo il perché di quel terribile comportamento.

Il maggiore dei due – sempre secondo la denuncia della minore – l’aveva così raggiunta in bagno, chiedendole scusa e affermando che il loro era ‘solo uno scherzo’. Via via la studentessa si era convinta ad uscire e a raggiungerli ma, una volta tornata nella stanza, sarebbe stata costretta con la forza a subire atti sessuali.

La 17enne sarebbe stata infatti immobilizzata dal minore e violentata dall’amico maggiorenne per poi fuggire in lacrime dall’abitazione. Pare che la ragazza abbia poi confidato ad un’amica sotto choc quanto accaduto e, successivamente, ai genitori.

Da qui la denuncia nei confronti dei due ragazzi e, a seguito di accertamenti, la richiesta di rinvio a giudizio, da parte della procura ordinaria, per il 20enne, straniero nato a Bologna e residente nel modenese.

Il minore sarà appunto giudicato a parte. L’accusa è per entrambi quella di violenza sessuale aggravata (dal gruppo e dalla minore età della vittima). Gli imputati hanno sempre negato ogni addebito, sostenendo di non aver abusato dell’amica.