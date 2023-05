Denuncia i genitori: subito assolti

Ha denunciato mamma e papà per maltrattamenti. Ma ieri i genitori – difesi dall’avvocato Fabio Bazzani – sono stati assolti. E’ una delle prime applicazioni di sentenza di non luogo a procedere in udienza preliminare per una ipotesi di maltrattamenti.

I fatti contestati agli imputati sarebbero avvenuti a Savignano lo scorso anno. In sostanza la ragazza e presunta vittima, appena maggiorenne, aveva denunciato maltrattamenti da parte di entrambi i genitori. Le indagini difensive hanno evidenziato, invece, come la denuncia non fosse fondata e come in realtà si trattasse di ’normali’ sgridate.