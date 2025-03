Denuncia il marito ’padrone’: "Fui costretta a sposarlo, così mi sono salvata"

Aveva appena compiuto 19 anni quando, pensando di trascorrere le vacanze estive con la famiglia nel paese di origine, in Pakistan, era stata invece costretta a sposarsi. Seppur vittima di un matrimonio combinato, aveva accettato la ‘condizione’ ordinata dalla sua famiglia per evitare attriti e ulteriore sofferenza. Dopo aver subito in silenzio le angherie di un marito-padrone per lungo tempo, però, nonostante non avesse un lavoro e tre figlie piccole da accudire, ha deciso di denunciare e di allontanarsi da quelle mura intrise di violenza. E’ la storia di una giovane mamma coraggio quella che stiamo per raccontarvi: di una donna che oggi ha 32 anni e il cui futuro era già stato scritto dalla famiglia. Un futuro a cui lei, nonostante tutta la famiglia contro, ha deciso di ribellarsi. Oggi sorride e alle giovani donne vittime di matrimoni combinati e maltrattamenti dice: "Chiudete quel portone e vi si apriranno in cambio altre dieci porte".

Ieri mattina, in tribunale a Modena si è svolta l’udienza che vede imputato il marito, di tre anni più grande accusato di maltrattamenti e violazione degli obblighi familiari: nei suoi confronti è stato incardinato il processo con rito abbreviato che si celebrerà il prossimo 7 luglio. Per lungo tempo, tutti familiari della giovane, dai genitori alle sorelle e fratelli l’hanno minacciata e pedinata, appostandosi sotto la sua abitazione affinchè cambiasse idea e ritirasse la denuncia nei confronti di quel marito-padrone che da anni la maltrattava.

"Sono arrivata a Modena quando avevo solo quattro anni – racconta la 32enne – per questo ho la cittadinanza, che tanto interessava alla famiglia di mio marito. Siamo andati in vacanza in Pakistan con la mia famiglia nel 2011 e proprio durante quel viaggio hanno combinato il matrimonio; sul momento. Avevo solo 19 anni e non capivo ciò che mi stava capitando. Ci siamo sposati a febbraio – spiega ancora – e io sono rientrata in Italia mentre già ero incinta della mia prima bambina. Volevo ovviamente che nascesse qua – sottolinea – e il ricongiungimento con lui c’è stato nel 2016. Avevo subito maltrattamenti già durante la convivenza in Pakistan e, quando mi ha raggiunta, le cose sono peggiorate. Dopo la prima bimba ho avuto altre due figlie ma lui non si interessava di loro. Ogni volta che alzava le mani o che mi aggrediva verbalmente, mi rivolgevo ai miei genitori che puntualmente mi rispedivano da lui".

La giovane ci tiene a sottolineare come i suoi genitori siano ben integrati, con un lavoro stabile e una casa di proprietà nella nostra provincia. "Ma su questo aspetto mai si sono integrati. ‘Sono il tuo padrone’ mi gridava. ’Ti mantengo; non sai cucinare, non sai badare ai figli, non sai far nulla’ , mi diceva ogni giorno, nonostante mi vietasse di lavorare. Era lui a fare la spesa una volta al mese – racconta ancora – e dovevamo mangiare quello che c’era. Solo dopo ho scoperto come i soldi che guadagnava li inviasse direttamente alla sua famiglia in Pakistan. Una volta mi ha picchiato violentemente mentre era in videochiamata proprio con i suoi genitori, che lo incitavano. L’ultima volta, nel 2023, mi ha colpita con brutalità perché la cena non era pronta. Con i pugni alzati gridava: ‘Vedi che fine ti faccio fare; ti rompo i denti’".

La donna, dopo il terribile episodio ha preso le sue bambine e se ne è andata. "Sopravvivo con l’assegno unico e vivo in una casa popolare. La mia famiglia, dopo avermi perseguitata con appostamenti sotto casa e minacce, ha chiuso i rapporti con me e sostiene lui. Alle ragazze che vivono quello che ho vissuto io dico: lottate, denunciate, se si chiude una porta se ne aprono dieci".

"Il tema – conclude il legale della donna – è che seppur si tratti di una famiglia radicata sul territorio, sotto questo aspetto non riesce ad emanciparsi. E’ mancato completamente il supporto della famiglia che le avrebbe permesso di allontanarsi da quella situazione molto prima".