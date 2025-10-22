La denuncia di Renata Trandafir trasmessa in procura un mese dopo: aveva paura del patrigno (che poi l’ha uccisa)

Castelfranco Emilia, 22 ottobre 2025 – Mentre è stata fissata l’udienza per il carabiniere che non raccolse una prima denuncia di Renata Trandafir (22 anni) – che venne poi assassinata assieme alla madre Gabriela (47 anni) da Salvatore Montefusco – i risvolti di questo duplice femminicidio si fanno sempre più agghiaccianti.

Proprio dagli atti del procedimento sul carabiniere, è infatti venuto fuori che la denuncia che la donna fece il 29 novembre 2021, quindi sette mesi prima di essere uccisa, arrivò alla Procura di Modena solo più di un mese dopo: il 4 gennaio 2022. Renata Tradafir quel giorno di fine novembre si presentò dai carabinieri di Castelfranco Emilia per denunciare il patrigno, Salvatore Montefusco, chiedendo di allontanarlo per maltrattamenti: l’uomo possedeva un fucile e aveva paura di lui.

Dalla denuncia nacque una segnalazione con codice rosso, ma la trasmissione alla Procura di Modena venne effettuata solo a inizio gennaio 2022. La ragazza, 22 anni, e la madre, Gabriela, sono poi state uccise a fucilate da Montefusco il 13 giugno 2022.

Carabiniere a processo

Il luogotenente dei carabinieri di Castelfranco Emilia è accusato di non aver raccolto la denuncia che Gabriela Trandafir voleva fare il 13 luglio 2021. Quella volta infatti fu la madre di Renata che aveva tentato denunciare il marito violento. Ma l’accusa imputa al carabiniere il rifiuto o l’omissione di atti d'ufficio, ma anche di non aver proceduto, nei termini stabiliti, alle indagini richieste dalla Procura, quando la denuncia venne presentata, il giorno dopo, in un'altra caserma.

Il femminicidio di madre e figlia

Gabriela e Renata furono uccise a fucilate il 13 ottobre 2022 nella villetta di famiglia a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). Per entrambi i femminicidi Salvatore Montefusco è stato condannato all'ergastolo in appello.