Denunciato a bordo di Maserati fantasma

Guidava una Maserati quattroporte non immatricolata (quindi di fatto "fantasma" sui registri) e, quando è stato fermato dalla polizia locale in piazza Caduti per la Libertà a Spilamberto, è stato pizzicato in possesso di due targhe temporanee tedesche false e di un documento di circolazione (il "libretto") anch’esso contraffatto. Per di più, non aveva alcuna assicurazione. E’ quindi finito nei guai un 42enne italiano, residente in uno dei comuni dell’Unione Terre di Castelli, che appunto si è reso protagonista di questi reati. Ora la Maserati, che non risulta rubata, è stata sequestrata dalla polizia locale. Gli stessi agenti hanno provveduto a sottoporre a sequestro anche le targhe e il documento di circolazione, per procedere ad ulteriori accertamenti.

m. ped.