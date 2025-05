Derby Modena-Reggiana: Opportunità Cruciale per i Playoff e la Stagione

Proveremo a fare qualcosa di originale ed alternativo. Usciremo dai canonici schemi per i quali il derby è una partita a sé, sfugge ad ogni pronostico, si prepara da sola. Retorica, niente di più. Frasi molto comode che aiutano a nascondere sotto al tappeto le pressioni che può avere (o non avere) una delle due formazioni. Dunque, senza giri di parole, il derby di questo pomeriggio presenta al Modena la enorme possibilità di cambiare più o meno totalmente il volto della sua stagione iniziata nel terrore di un calvario che pareva essere una condanna. Perché, giusto ricordarlo, dopo la trasferta di La Spezia ad inizio novembre la classifica offriva un tembile penultimo posto e l’esonero di Bisoli riassumeva una serie di scelte errate. Se oggi i canarini possono sognare un posto nei playoff lo devono al normalizzatore Mandelli e alle risposte che i calciatori hanno saputo dare alle richieste di un tecnico per la prima volta di fronte a uomini e non a ragazzi. Anche questo dettaglio non va dimenticato. Dal canto nostro, potremmo indicare il Modena come formazione sulla carta favorita, per potenzialità e percorso. La Reggiana è ad una delle sue ultime spiagge e non ha certo la spensieratezza di una squadra ormai salva e intenta a divertirsi come i gialli. Ancora senza Dellavalle e Caldara ma con il rientrante Gliozzi, il Modena cambierà solo sull’asse di destra. Nei tre difensori ci sarà Magnino (recuperato dalla squalifica) e davanti a lui, sulla fascia, il coraggioso Beyuku che a Bari aveva giocato poco dietro. Di Pardo è squalificato, il resto della formazione è praticamente fatta. Palumbo deve stringere i denti, probabilmente ha un minutaggio ridotto un po’ come a Bari ma a lui non si può rinunciare sulla trequarti nella coppia con Caso, dietro a Defrel, senza dubbio l’attaccante con più probabilità di titolarità al momento. Santoro e Gerli a centrocampo, Cotali sulla sinistra, Cauz e Zaro in difesa. Ormai è quasi una filastrocca. La storia fu fatta già a Reggio Emilia, ma non è finita qui. Altre pagine possono essere scritte, vincere due volte nello stesso campionato coi granata sarebbe evento che rimarrebbe nelle memorie di tutti, grandi e piccoli tifosi.

Alessandro Troncone