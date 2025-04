Derby Modena-Reggiana: Sfida Storica per il Doppio Successo in Campionato

Se non abbiamo sbagliato i conti, quello di giovedì sarà l’edizione numero settantadue del derby tra Modena e Reggiana in campionato, comprendendo anche le tre gare giocate in serie D quando i granata giocavano come Reggio Audace e pure quel match del 2017 che fu poi cancellato dagli annali in quanto i canarini, per le note vicende del fallimento, furono estromessi dal campionato.

Una storia cominciata oltre un secolo fa, con il primo scontro datato 24 ottobre 1920, quando erano ancora lontani i campionati a girone unico. Ma torniamo all’oggi, perché, dopo il successo dell’andata in terra reggiana che mancava ai canarini da ben 74 anni, la gara del primo maggio al Braglia potrebbe infrangere un altro tabù, ovvero il doppio successo del Modena in una sola stagione contro i cugini d’oltre Secchia. Quest’ultima eventualità manca da 81 anni, dal cosiddetto ‘torneo di guerra’ 1943/44, un campionato che si giocò in condizioni, per usare un eufemismo, critiche, e non solo per il calcio...

Ordunque la truppa di Mandelli, in piena corsa per i playoff dopo il successo di Bari, proverà a ripetere quall’en plein, per le statistiche ma soprattutto per continuare a vivere quel sogno che all’indomani delle due sconfitte di marzo a Salerno e Castellammare pareva tramontato.

Magari anche per vendicare, sportivamente parlando, la sconfitta ormai dimenticata del 9 aprile 1972. In quel campionato di B i canarini stavano vivendo una situazione di classifica piuttosto travagliata (alla fine furono ultimi), mentre la Reggiana era in piena corsa per i primi posti.

I canarini, appena affidati alla guida di Nardino Costagliola, in quella domenica di aprile si giocavano al Mirabello le ultimissime speranze, ma la Reggiana si impose con un nettissimo 3 a 0, perchè nei derby non si fanno sconti, come è giusto che sia. Altri tempi, adesso le prospettive sono cambiate.

Quarantotto ore, quelle che mancano a uno dei Modena-Reggiana più attesi degli ultimi anni, il tutto davanti a una cornice di pubblico che sarà straordinaria. Perchè la gente, che sia al di qua o al di là del Secchia, questo derby lo ha già vinto.

a.b.