Derby nella vasca delle Dogali tra Penta e Coopernuoto

Ci voleva proprio il derby di questa sera che avrà inizio alle ore 21 alle piscine Dogali di Modena: almeno una tra Penta Modena e Coopernuoto Carpi infatti, potrà rimediare al primo sabato nero delle squadre modenesi, tutte sconfitte nei rispettivi impegni a cui sono state chiamate in trasferta. Ha iniziato la Coopernuoto Carpi, che a Bologna contro la Persicetana, ha vanamente inseguito per tutta la partita, poi è toccato al Penta Modena incassare la seconda sconfitta consecutiva a S.Severino, contro un Blu Gallery sorprendentemente ben organizzato. A chiudere la brutta giornata ci ha pensato l’Onda Blu Formigine, punita severamente dalla R.N. Trento in quel di Bolzano, dove si pensava di poter raccogliere qualcosa di più. PALLANUOTO, Girone 2: CSS Verona-Cremona 7-13; Parma-Lodi 5-6; Preganziol-RN Verona 9-9; Reggiana-Mestrina 8-6; RN Trento-Onda Blu Formigine 14-6.

CLASSIFICA: Reggiana punti 18, Lodi 16, Mestrina 13, Cremona e Trento 9, RN Verona (*) 7, Coop Parma (*) 6, Preganziol 4, Onda Blu 3, CSS Verona 0. GIRONE 3: Jesina-Ravenna 12-14; S.Severino-Penta Modena 14-12; RN Bologna -Sterlino BO 19-3; Persicetana-Coopernuoto Carpi 11-6; Fermo-Moie 13-6.

CLASSIFICA: RN Bologna punti 18, Persicetana (*) e Fermo 10, Coopernuoto (*) e Jesina 9, S.Severino 7, Penta Modena (*) e Moie 6, Ravenna (*) 4, Sterlino 3. (*) = una partita in meno

m.c.