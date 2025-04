Derby salvezza: Cheli trascina il San Felice alla vittoria contro il Colombaro

COLOMBARO

1

SAN FELICE

2

COLOMBARO: Tosi, Cornia, Sganzerla (43’st Evangelisti), Acanfora, Gazzotti, Malavasi, Vandelli, Savarese, Sula, Rispoli (43’st Bernardo), Calò (24’st Parisi). A disp: Bruno, Schenetti, Antonioni, Montorsi, Pacilli, Borelli. All. Perziano.

SAN FELICE: Galeazzi, Gentile, Malavasi, Giovannini, Bagni, Martino, Marconi (39’st Incerti), Pagano, Cheli, Stabellini (33’st De Boni), Ndrejaj (31’st Bernabiti). A disp: Malagoli, Reggiani, Preti, Masuzzo, Frolli, Borghi. All. Verdi.

Arbitro: Palombo di Ravenna

Reti: 7’ Sula, 34’ e 37’st Cheli

Note: ammoniti Ndrejaj, Savarese, Malavasi, Malavasi, Antonioni, Bagni, Cheli, Evangelisti

Sula illude il Colombaro ma è il San Felice con due gol di Cheli a prendersi il derby salvezza che tiene in vista i giallorossi (aggancio all’ultimo posto sullo Smile) e lascia gli orange di Perziano quint’ultimi in piena bagarre playout a 90’ dalla fine. Al 7’ bomber Sula sfrutta l’incertezza del difensore avversario e a tu per tu con Galeazzi mette il pallone all’angolino per l’1-0. Dopo poco è ancora Sula ad avere l’occasione del raddoppio con un bel colpo di esterno nell’area piccola ma Galeazzi si fa trovare pronto. Al 27’ bel tiro da fuori area di Pagano ma Tosi si supera. Al 33’ Calò dal limite dell’area calcia forte ma la conclusione esce sopra la traversa. Sulla ripartenza contropiede San Felice che porta alla rete di Cheli di testa. La ripresa inizia con la rete di Cheli giustamente annullata per un fuori gioco. Dopo poco tiro da fuori di Sganzerla con il pallone che si stampa sulla traversa ma l’azione è ferma per offside. Al 65’ Acanfora prende il tempo al suo marcatore e di testa manda sul fondo. All’82’ Cheli sfrutta una mischia in area dopo un calcio d’angolo, controlla il pallone e lascia partire un destro che si infila alle spalle di Tosi il 21 che tiene in vita il San Felice.

Classifica: Cdr Mutina 75, Sanmichelese 66, Campagnola 64, Castellarano 62, Castelnuovo 57, La Pieve 56, Ganaceto e Baiso 54, Riese 50, Casalgrande 46, Montombraro 39, Sammartinese 34, Camposanto 32, Colombaro 28, United Carpi e Fiorano 27, Smile e San Felice 25.