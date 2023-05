Derubata della borsa al supermercato

Era appena uscita dal supermercato, doveva posare il carrello della spesa e tornare a casa, quando qualcuno le ha aperto la macchina, rubandole la borsa. È quello che è successo verso le 10.30 di ieri mattina, alla 70enne Maria Paola Steri nel parcheggio del Famila di Fiorano in via Tasso 14. A denunciare il triste episodio è stata la figlia Cinzia Peddis, che sui social ha lanciato un messaggio al rapinatore: "Per favore restituisci la borsa perché all’interno, oltre ai documenti e agli effetti personali, vi sono anche il telefono e i ricordi molto importanti di mio fratello che non c’è più". Intanto, nella giornata di ieri, Cinzia e Maria Paola si sono recate alla caserma dei carabinieri di Sassuolo per denunciarne il furto. "Mamma ha appoggiato la busta della spesa in macchina – racconta Cinzia – e si è allontanata a posare il carrello, dimenticandosi di chiudere a chiave la macchina ma ha fatto pochi passi". Quando la signora Maria Paola è tornata alla vettura si è resa conto che era chiusa. "Lì ha capito subito che le avevano rubato la borsetta – continua Cinzia – perché al suo interno c’era pure il telecomando della macchina, che in automatico chiude la vettura quando è distante dall’auto". L’anziana ha chiesto aiuto ma nei paraggi nessuno ha visto nulla e nel parcheggio del Famila non sono presenti telecamere di videosorveglianza. "Mia mamma – riferisce la figlia – sta male perché all’interno della borsa c’erano alcuni oggetti di mio fratello e il telefono, dove nella galleria avevamo tante sue foto ricordo. Se questa persona ha una coscienza, chiediamo di restituirci almeno i ricordi di mio fratello".

Ylenia Rocco