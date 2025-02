Derubata delle chiavi di casa. I ladri le svaligiano la villa

Svaligiata una villa a Quarantoli mentre la proprietaria faceva spesa alla Coop e borseggiate, all’ Eurospin di Concordia e di Mirandola, due pensionate. Una 40enne, residente nella frazione di Quarantoli, è stata vittima di un sostanzioso furto mentre faceva la spesa all’Ipercoop di Mirandola in via Agnini. Il fatto risale alla settimana scorsa quando la donna, intorno alle 15,30, ha parcheggiato la sua auto recandosi a fare compere. Ignoti malviventi, nel frattempo, hanno mandato in frantumi il finestrino della vettura parcheggiata di fianco al centro commerciale. Forse erano alla ricerca d’oggetti di valore lasciati nell’auto quando hanno scoperto le chiavi di casa nel portaoggetti e, grazie ai dati riportati sul libretto della vettura, l’indirizzo dell’abitazione. Chiavi in mano i malviventi, incappucciati con le mascherine fotografati dalle videocamere di casa, senza attivare l’allarme hanno avuto il tempo per mettere a soqquadro ogni stanza, impadronirsi di oggetti di valore e darsi alla fuga indisturbati. Al supermercato concordiese in via per Mirandola, lo scorso giovedì mattina a un’anziana 83enne è stato tolto, dalla borsetta sul carrello, con il portafogli.

Flavio Viani