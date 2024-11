Despar a misura di famiglia. Ecco il nuovo supermercato

Supermercato a misura di comunità con 42 dipendenti, molti dei quali della zona. Despar Nord ha inaugurato ieri mattina in via Cesare Battisti a Castelnuovo Rangone (MO) un nuovo supermercato Eurospar: il più ampio di tutto il comune. Sono 42, come detto, i collaboratori che sotto la direzione dello store-manager Giacomo Oliviero hanno accolto da ieri tutti i nuovi clienti castelnovesi. Al taglio del nastro erano presenti: il sindaco Massimo Paradisi, insieme all’assessore alla Mobilità e Ambiente Matteo Ferrari. Ad accogliere le istituzioni e dare il primo benvenuto ai nuovi clienti il Direttore Regionale di Despar Nord per l’Emilia-Romagna Alessandro Urban insieme al collega Alessandro Arduini, Capo Area Emilia-Romagna canale Despar ed Eurospar. A dare la benedizione al punto di vendita Giovanni Grazia, ministro della Parrocchia San Celestino I. "Volevamo fare un intervento per fornire un supermercato dall’ampia metratura a favore dei residenti e siamo riusciti a realizzare un Eurospar da 1500 metri quadrati di superficie di vendita con oltre 115 posti auto per la clientela. La visibilità, la viabilità e la qualità del supermercato, unitamente alla convenienza e alla profondità di assortimento confidiamo ci rendano presto un punto di riferimento per la comunità. È una grande soddisfazione nell’arco dello stesso mese inaugurare due strutture in due importanti centri del modenese come Castelnuovo Rangone e Spilamberto. E non finisce qui: infatti a Carpi sono in corso le demolizioni che faranno spazio al nostro nuovo Eurospar" ha detto al taglio del nastro il Direttore Regionale Despar Nord Alessandro Urban.

"Un ringraziamento a Despar per aver deciso di investire sul comune di Castelnuovo Rangone. Ho visto il lavoro che ha portato all’apertura di oggi ed è stato davvero un grande impegno. - ha detto il primo cittadino Massimo Paradisi – Con l’insegna dell’Abete abbiamo aperto un canale che va aldilà del commercio: Despar infatti ci sosterrà anche nella programmazione degli eventi natalizi, un ottimo approccio per essere anche al servizio della comunità". Il team di collaboratori del nuovo punto vendita conta 42 dipendenti di cui 37 nuovi assunti. Sono 35 donne e 5 uomini, 12 sotto i 39 anni, 15 fra i 30 e i 45 anni, 9 fra i 45 e i 55 anni e 4 sono over 55. Si tratta di residenti della zona e in particolare: 15 a Castelnuovo Rangone, 6 a Modena e poi Castelfranco Emilia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Maranello, Soliera, Nonantola, Marano sul Panaro, Formigine, Portile, Fiorano Modenese, Colombaro, Castelveltro e Crespellano.