Destinazione Germania "Lasciata a piedi dal bus"

Si stava dirigendo verso Francoforte con una nota compagnia di autobus extra-urbani (che effettua servizi di trasporto a basso costo) quando, all’improvviso, i suoi piani si sono rapidamente sgretolati davanti ai suoi occhi.

È stata l’odissea di una donna residente a Modena, partita la scorsa settimana per la Germania con l’obiettivo di consegnare due vestiti da sposa da lei fatti a mano.

"La donna viaggiava sola – riavvolge il nastro Guidetti dello sportello Sos turista dopo la segnalazione – e l’autobus, dopo ore di viaggio, si era fermato per una sosta".

I passeggeri sono così potuti scendere dal mezzo approfittando della pausa, proprio come aveva scelto di fare la donna residente a Modena.

Ma al suo ritorno, "nonostante avesse rispettato i tempi prestabiliti, l’autobus era già partito".

In questo modo "la signora si è ritrovata a piedi, da sola,

a ben 52 chilometri dalla destinazione: il mezzo aveva ripreso il viaggio con un passeggero in meno e allo stesso tempo si era portato con sé i suoi bagagli, contenenti i due abiti da sposa che la signora avrebbe dovuto consegnare una volta arrivata a Francoforte".

Non è finita qui.

"A questo punto, come ci ha raccontato poco dopo l’accaduto, la signora ha deciso quindi di ovviare per la soluzione più pratica in quel momento: prendere un taxi per raggiungere la fermata successiva nel minor tempo possibile. L’obiettivo prioritario, in quel momento, era infatti quello di recuperare i suoi bagagli – prosegue Guidetti –. Purtroppo però, l’esito non è stato quello che sperava:

a una volta giunta a destinazione, infatti, l’autobus non c’era già più".

Così come non c’erano più nemmeno i suoi bagagli e gli importanti abiti da lei fatti a mano che vi erano stati riposto all’interno.

Ma la storia non si conclude qui. Perché oltre il danno, non è mancata anche la ’beffa’.

"Il costo degli abiti, come dimostrabile, era di duemila euro – prosegue Guidetti – E i bagagli lasciati sul mezzo, alla fine di tutta questa storia, non sono comunque stati ancora ritrovati. Nonostante tutto questo, il rimborso riconosciuto dalla compagnia dell’autobus con cui aveva viaggiato, è di soltanto cento euro. Vediamo ora come potrà evolversi questa situazione".

g. d. c.