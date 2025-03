Già nell’antichità Isidoro di Siviglia, analizzando la parola latina ‘spes’, ovvero speranza, ne indicava la radice nel termine ‘pes’, il piede. La speranza è ciò che ti tiene in piedi, ti fa andare avanti e camminare, anche quando la realtà tutt’attorno ti sembra oscura, terribile e ostile. Di speranza abbiamo bisogno tanto più oggi, in questo tempo presente che è dominato da conflitti, minacce nucleari, disastri ambientali e inquietudini di ogni genere: riesce sempre più difficile guardare al futuro con un nuovo slancio e un rinnovato ottimismo. Proprio di questo parlerà il teologo e filosofo Vito Mancuso (nella foto), che oggi alle 17.30 al Bper Forum Monzani presenterà il suo recente saggio "Destinazione speranza", edito da Garzanti: accompagnerà il pubblico in un percorso di riflessione profondo, cercando di rispondere alle paure e ai dubbi che oggi attraversano la società.

Già docente presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e l’Università di Padova, il professor Mancuso è autore di numerosi volumi di successo, che hanno contribuito a ridefinire il rapporto tra fede, ragione e libertà. Dirige inoltre la collana "I Grandi Libri dello Spirito", una raccolta che esplora le grandi questioni dell’anima umana attraverso i secoli. In "Destinazione speranza" prende spunto da tre domande che furono formulate già da filosofo Immanuel Kant: "Che cosa possa sapere? Che cosa devo fare? Che cosa mi è lecito sperare?".

