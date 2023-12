Destra e sinistra? Solo faide interne: "Proporremo un sindaco credibile"

Individuare un candidato sindaco credibile che vada oltre le "faide interne al centrosinistra e all’attendismo del centrodestra che a pochi mesi dal voto non è ancora riuscito a proporre una figura all’altezza del confronto". Ieri al Caffè concerto è stato presentato il comitato promotore ‘Noi per Modena’, politicamente "trasversale" in vista della composizione di una lista civica capeggiata da un candidato sindaco per le amministrative di giugno. "Siamo aperti a chiunque voglia farne parte, purché chi vi entra abbia qualche capacità e sia disposto a fare qualcosa di bello per la città, al di là delle appartenenze politiche".

A presentare il movimento, l’ex consigliere comunale e regionale Galli, Paolo Casolari, giornalista ex capogruppo di Alleanza nazionale, e gli avvocati Mia Gandini e Gianni Casale. Tra il pubblico che ha tenuto a battesimo la nuova creatura politica tra gli altri c’era anche il consigliere regionale Simone Pelloni, in rotta con il suo partito, la Lega. "Partiremo dalla costruzione insieme di una piattaforma programmatica toccando il tema delle baby gang, della violenza, del turismo, della gestione dei rifiuti, fino alla messa in discussione del ruolo ancillare che Modena ha nei confronti di Bologna. Per poi convergere, con sei mesi di anticipo non come al solito all’ultimo momento, su una figura autorevole che incarni un nuovo modello di città, In grado di intercettare la fiducia dei cittadini e svolgere il mestiere difficilissimo di sindaco, per far convergere su di lui il massimo dei voti possibili".

La maggior parte dei componenti di ‘Noi per Modena’ è riconducibile all’area culturale o politica del centrodestra, ma l’intenzione in prospettiva è accantonare le appartenenze in vista dell’obiettivo comune di "dare una guida valida alla città: da 70 anni governa la sinistra, ciascuno ha il proprio giudizio in merito. Assistiamo solo con disappunto a questa melina che va avanti da molti mesi nel centrosinistra e nel centrodestra sul candidato sindaco". Se andasse in porto il progetto tuttavia sarebbe una formazione che al primo turno elettorale toglierebbe voti alla coalizione tradizionale di centrodestra (Fd’I, FI, Lega): "Dobbiamo uscire – ha spiegato Galli – dalla logica del partitello, delle candidature per bandierine, nelle quali io mi prendo Modena anche se il candidato non è proprio il massimo, e in cambio ti cedo Carpi. Un meccanismo che spesso ha prodotto candidatura inguardabili. Qui si tratta di trovare per Modena il miglior candidato possibile".

Con i partiti del centrodestra rapporto del tutto chiuso? "La parola centrodestra – sostiene Casolari – è limitativa, stanno saltando i tappi, ci sono movimenti in corso. Cercheremo spunti anche tra i partiti, chissà, magari anche qualcuno di loro non si trova più bene e potrebbe voler partecipare al nostro progetto. Abbiamo tempo di ragionare delle alleanze, per ora coltiviamo l’ambizione di presentare una candidatura che possa piacere ai più, anche al mondo politico". Il nostro obiettivo, "è non solo quello di cambiare la guida della città, ma smuovere i partiti, tutti i partiti, che sono diventati autoreferenziali, hanno perso la sintonia e la capacità di ascolto con la città. Lo spazio di un’attività civica c’è tutto".