"Destra unita, la guido io". E scoppia il putiferio

Sostiene Menani: "Il centrodestra a Sassuolo è unito e lo saremo anche alle elezioni dove io sarò il candidato e dove vinceremo". Ma Fratelli d’Italia lo stoppa: "Menani? Non è l’unico nome". Ci sarebbe pronto, aggiungiamo noi, anche l’attuale vicesindaco Alessandro Lucenti, per esempio.

L’attacco di Giulia Pigoni di Italia viva ha alimentato l’incendio in corso nel centrodestra sassolese. Nella sua replica il sindaco ha annunciato la sua ricandidatura per il secondo mandato alla guida della coalizione. Ma è stato gelato nel giro di un paio d’ore dalla segreteria provinciale di Fratelli d’Italia che in pratica gli ha intimato di evitare fughe in avanti. Andiamo con ordine.

Pigoni in sede di discussione di bilancio ha parlato di "città senza guida", di "improvvisazione e di un’imbarazzante assenza di programmazione e di visione nel governo scialbo di questa città".

Menani le ha risposto che "il centrosinistra ha governato per oltre 50 anni Sassuolo e cosa ha lasciato? Via Circonvallazione 189, i Gerani, il Somada ed un’infinità di altri scempi urbanistici che hanno gettato colate di cemento trasformatesi nel tempo in ghetti". Stacca di dosso alla sua Amministrazione anche l’etichetta di giunta no vax, Menani, rivendicando "la libera scelta personale di assessori che hanno scelto di dimettersi piuttosto che vaccinarsi contro il Covid. Dove sarebbe lo scandalo? Si tratta di libere scelte personali che rispetto e che chiunque dovrebbe rispettare poiché, per fortuna, nel nostro paese vige ancora la libertà di pensiero". La conclusione della replica di Menani guarda oltre, e precisamente alla scadenza elettorale della prossima primavera, in ordine alla quale Pigoni aveva evidenziato anche le tensioni che, a suo dire, serpeggiano in maggioranza, con Menani ostaggio del cosiddetto fuoco amico, intensificatosi dopo l’ingresso in Fratelli d’Italia di Luca Casselli e dei suoi ‘Sassolesi’.

"Dai banchi dell’opposizione – ha proseguito il sindaco – Giulia Pigoni parla di coalizione divisa, tessendo le lodi di un solo partito tanto da far sorgere un dubbio: non si tratta forse del tentativo di accodarsi al carro dei vincitori, visto che precedentemente con un abile colpo d’anca è passata da un partito all’altro negli ultimi tre anni, avvicinandosi ad una forza politica che i sondaggi danno ampiamente prima in tutta Italia?".

Ed è qui che Menani si è lasciato andare a una considerazione che ha fatto cadere dalla sedia lo stato maggiore di Fratelli d’Italia. Il sindaco vede infatti "un centro destra che non è diviso su nulla: siamo uniti nei programmi, nelle idee per la città e lo saremo anche alle elezioni, dove io sarò il candidato e dove vinceremo. La stessa cosa – ha concluso – non si può dire per lei, viste le percentuali dei vari partiti in cui ha militato e milita tutt’ora. Non vedremo sicuramente Giulia Pigoni, nella prossima legislatura, tra i banchi della maggioranza e, temo per lei, nemmeno tra quelli dell’opposizione".

Menani si ricandida e guiderà tutta la coalizione di centrodestra, cioè Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, alle amministrative di giugno? Non correre, lo rimbrottano da Fd’I. "Fratelli d’Italia – commenta il presidente provinciale Ferdinando Pulitanò – come partito capofila del centro destra, sta lavorando per costruire una coalizione unita che possa confermarsi alla guida di un Comune così importante per l’intera Provincia di Modena, ma ad oggi non ci risulta questa convergenza univoca sul nome di Menani". Anzi, "i profili che sono al vaglio della coalizione sono diversi e pur non escludendo a priori la ricandidatura dell’attuale sindaco, serve ancora una riflessione profonda per decidere chi sarà la persona più adatta a guidare il centro destra alla prossima sfida elettorale".

Gianpaolo Annese

Stefano Fogliani