Detenuto appena trasferito aggredisce un agente: "Escalation di violenza"

Era stato trasferito dal carcere di Reggio Emilia a quello di Modena dopo aver aggredito il comandante del penitenziario. Ieri il detenuto ha però nuovamente usato la violenza, aggredendo un poliziotto penitenziario del Sant’Anna. Il sovrintendente è stato colpito brutalmente, riportando lesioni per sette giorni di prognosi. Si tratta appunto di un detenuto che, nei giorni scorsi, aveva aggredito il comandante del carcere di Reggio Emilia e, per tal motivo, era stato trasferito a Modena. Il trasferimento, però, a quanto pare non ha avuto alcun effetto deterrente sul detenuto. "Si auspica l’applicazione del 14 bis dell’ordinamento penitenziario, che prevede l’assegnazione ad appositi istituti o sezioni dove sia ’più agevole’ adottare le cautele per quei detenuti che, con i loro comportamenti, facciano temere per l’incolumità propria o dei compagni – interviene Francesco Campobasso, segretario per l’Emilia-Romagna del Sappe. Assistiamo ad una escalation senza precedenti, che riflette la difficoltà delle carceri italiane. Anche Modena avverte una cronica carenza di organico ed un tasso elevato di sovraffollamento. Il sindacato Sappe ha più volte sensibilizzato i vertici nazionali e politici a considerare il forte disagio in cui versa la struttura".