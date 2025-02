Detenuto denuncia: "Picchiato in cella da quattro agenti"

Si è rivolto direttamente al garante regionale Roberto Cavalieri, sostenendo di aver subito un pestaggio in cella, da parte di alcuni agenti della polizia penitenziaria. Il carcere Sant’Anna finisce ancora sotto i riflettori per l’ennesimo e presunto episodio di violenza nei confronti di un detenuto avvenuto – a suo dire – tre settimane fa. Si tratta di un ragazzo in custodia cautelare per tentato omicidio; un 32enne di origine marocchina che sostiene di essere stato brutalmente picchiato dagli agenti della penitenziaria e di essere in grado di riconoscerne almeno due. L’aggressione sarebbe avvenuta nel corso di una perquisizione che ha riguardato la sezione della presunta vittima lo scorso 31 gennaio. In quel contesto gli agenti, entrati all’alba all’interno della sua cella gli avrebbero chiesto di uscire. Il giovane detenuto avrebbe spiegato ai poliziotti di non sentirsi bene e per questo di non essere in grado di alzarsi. "Portatemi in infermeria" avrebbe ‘pregato’. A quel punto – in base alla denuncia presentata dal 32enne – sarebbero iniziate le botte: il detenuto sarebbe stato scaraventato a terra e, senza che ponesse in essere "alcuna resistenza", sarebbe stato vittima di un pestaggio da parte di quattro o cinque agenti, di cui si dice in grado di riconoscerne almeno due. In seguito il giovane sarebbe stato lasciato in corridoio dove – a suo dire – vi sarebbero le telecamere e poi portato in infermeria. Ora la denuncia ‘affidata’ dal detenuto al garante è già sul tavolo della procura che coordina le indagini. L’avvocato Luca Sebastiani, che assiste il carcerato afferma: "L’ho trovato molto scosso e soprattutto molto dolorante, seppur a distanza di giorni dell’avvenimento. Considerata anche la difficoltà della barriera linguistica, ho chiesto al garante regionale di attivarsi per suo conto per un’eventuale richiesta di trasferimento. Per il resto, non credo sia il momento di aggiungere altro, se non di attendere che la Procura proceda con i ritenuti accertamenti". A gennaio un detenuto 37enne aveva presentato un esposto in procura, sostenendo di essere stato vittima di un pestaggio nel corso della maxi rivolta nel carcere Sant’Anna l’8 marzo del 2020, in cui morirono nove detenuti e a seguito della quale alcuni carcerati denunciarono presunte torture. Infatti l’esposto si aggiunge alle denunce presentate da altri reclusi e per le quali pende un procedimento penale avanti alla Procura, dopo che il Gip ha respinto la richiesta di archiviazione, imponendo nuove indagini.