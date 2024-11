Detenzione illegale di armi. Ex carabiniere a processo

Si barricò in casa, armato, minacciando di farla finita. Accanto a lui, quel giorno, c’era anche la moglie che aveva provato fino all’ultimo di farlo desistere dal tragico gesto fino a che non entrò in azione il suo avvocato e amico Cosimo Zaccaria, che riuscì insieme ai carabinieri a convincere il militare a consegnare l’arma e ad uscire. Ieri l’uomo, un carabiniere in pensione di 70 anni, è stato rinviato a giudizio per il possesso illegale delle armi e la ricettazione delle stesse. L’episodio risale allo scorso febbraio, quando l’uomo, appunto, si è barricato in casa nella sua villetta di via Umbria a Pavullo. Un gesto che aveva già commesso anche nel Natale del 2022. Anche in quell’occasione l’avvocato Zaccaria, insieme all’aiuto dei carabinieri, era riuscito a salvare la vita all’uomo, che da tempo si trova in una situazione psicologica difficile e che ora sta seguendo un percorso di riabilitazione. All’ex militare non è stato contestato il procurato allarme. Ora, nel corso del dibattimento, la difesa cercherà di dimostrare il momento di estrema fragilità in cui l’uomo ha agito nei due distinti episodi. La contestazione, appunto, riguarda la detenzione illegittima di armi. Pare però che il pensionato le custodisse in casa da tantissimi anni, dopo averle ereditate. Nei suoi confronti, ora, inizierà il processo.

v. r.