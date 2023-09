Deve scontare 9 anni, ritrovata al campo nomadi

Doveva scontare ben nove anni di carcere per furti e rapine commessi nel 2020. Gli agenti della squadra mobile di Modena, dopo minuziose indagini l’hanno rintracciata in un campo nomadi di Reggio Emilia. A finire in manette, su ordine di carcerazione emesso dalla procura presso il tribunale di Modena una 64enne accusata di svariati reati contro il patrimonio. Gli agenti della mobile l’hanno rintracciata a seguito di una minuziosa attività di indagine e ripetute ricognizioni in zona e ieri la 64enne è stata trasferita in carcere. Intanto continuano i controlli straordinari del territorio disposti dal questore. Mercoledì sera i sopralluoghi si sono concentrati al Parco Pertini e nelle zone dei viali e teatro Storchi, oggetto di interventi serali nei giorni scorsi per sequestri di droga e per una rapina per cui sono in corso attività di indagine da parte della squadra mobile. Le pattuglie, comandate dal vice questore della divisione anticrimine, hanno poi battuto le zone del centro storico, con prolungati presidi anche in Piazza Matteotti, Piazza Mazzini, via del Taglio, dove sono stati identificati piccoli gruppi di ragazzi minori. Uno di questi, straniero, rintracciato in piazzale Redecocca, dove erano stati segnalati rumori molesti, è stato condotto in questura, in quanto sprovvisto di documenti e affidato ad una comunità cittadina. Nel complesso sono state controllate 40 persone.

v. r.