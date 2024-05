"Devolverò parte dello stipendio ai fragili"

"Se sarò eletto sindaco, mi impegnerò a devolvere non meno del 25% del mio compenso mensile a finalità sociali. Ho calcolato approssimativamente che, così facendo, saranno destinati circa 50.000 euro a famiglie bisognose del nostro territorio". Con queste parole Liborio Pettinella, il candidato sindaco della "Lista dei Cittadini" che alle prossime elezioni comunali sfiderà l’attuale primo cittadino Enrico Tagliavini, ha voluto aprire la sua campagna elettorale. "E’ una goccia nel mare, me ne rendo conto – prosegue Pettinella – e non a caso nel presentarla mi richiamo direttamente alla cosiddetta "parabola del colibrì", ma credo che il primo rappresentante di una comunità locale debba dare un segnale concreto. Il fondo per iniziative di solidarietà che intendo istituire si rivolgerà alla fascia debole della popolazione locale, in particolare anziani, ma non solo. Inoltre, il mio impegno sarà quello di rendicontare ogni intervento". Sono poi cinque i macro – punti del programma elettorale della Lista dei cittadini, che riguardano: politiche istituzionali e partecipazione dei cittadini, politiche sociali, politiche di valorizzazione e sviluppo del territorio, politiche urbanistiche e opere pubbliche, politiche ambientali e di tutela e sicurezza del territorio. A illustrare alcuni di questi macro-temi è sempre Pettinella, che spiega: "Riteniamo prioritario il ripristino delle Consulte di frazione autorganizzate, subito eliminate dall’attuale amministrazione, e delle Commissioni consultive aperte ai cittadini, che sono state depotenziate". Poi c’è l’impegno ad abbassare le tasse. "Per il prossimo futuro – aggiunge Pettinella - la "pacchia" del Pnrr è finita: è ora di riprendere a fare investimenti più oculati e sostenibili. L’attuale amministrazione, per finanziare il centro sportivo Nuvolari, ha aumentato l’addizionale comunale Irpef nelle buste paga (portandola da 0,68% a 0,80%, per un +17,6%). Così come nel mandato 2009-2014, in cui la Lista dei Cittadini aveva abbassato tale aliquota mantenendola poi invariata, sarà nostra cura verificare la possibilità di abbassarla anche nei prossimi cinque anni". Sulla sicurezza Pettinella rileva: "Ci proponiamo di attivare una strategia di controllo del territorio anche mediante impianti di video sorveglianza nelle aree più critiche e l’impiego, secondo le disposizioni di legge, di istituti di vigilanza privata per funzioni aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla Polizia locale". Attenzione anche alle esigenze dei giovani ("intendiamo garantire alle associazioni giovanili tutto il supporto possibile ad iniziative culturali, ludico-ricreative, sportive o di altro tipo, nonché fornire loro adeguate sedi in locali di proprietà del Comune") e degli anziani, con il pensiero rivolto a implementare le strutture loro dedicate. "Ci proponiamo, in dialogo con l’Unione Terre di Castelli, di contribuire alla risposta alla domanda di assistenza promuovendo la realizzazione di una struttura adeguata". Tra i tanti impegni del programma elettorale, anche la promessa a risolvere la questione dell’abuso edilizio di via Toscana e di tutelare il territorio savignanese dalle escavazioni di ghiaia.

Marco Pederzoli