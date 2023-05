’DeVoti Etruschi’ svela il tesoro di Veio

Visita guidata, domani alle 16, al Museo Civico alla mostra ’DeVoti Etruschi. La riscoperta della raccolta di Veio del Museo Civico di Modena’ in corso fino a dicembre. La mostra espone oltre cento ex-voto in terracotta provenienti dalla città etrusca di Veio e conservati al museo cittadino raffiguranti devoti, statue, busti e volti di adulti e bambini, ma anche parti anatomiche, membra e organi oltre a raffigurazioni di animali. Nella visita guidata le esperte racconteranno come si è formata la raccolta civica che proviene da un immenso deposito votivo scoperto nel 1889.