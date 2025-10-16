Di Francesco e Palmieri. Storie di ex "contro"

Opposti al loro passato. Neroverde quello dell’Eusebio Di Francesco che, oggi allenatore del Lecce, chiede strada alla squadra che lo ha ‘sdoganato’ nel calcio dei grandi. Giallorosso, e salentino, invece, il passato di Francesco Palmieri, oggi direttore sportivo del Sassuolo ma ieri centravanti di un Lecce capace di salire, nel giro di tre stagioni, dalla serie C alla A. Insieme a Sassuolo, il primo da allenatore della prima squadra e il secondo, arruolato alla causa neroverde nel 2015, responsabile del settore giovanile, sono stati nei quadri societari giusto un paio di stagioni, e se conta poco che si incrocino l’un l’altro per la prima volta. Conta di più l’emozione che ognuno dei due proverà a vedersi di fronte quei colori cui l’uno e l’altro hanno legato tanto del loro percorso umano e professionale.

Di Francesco. Del Difra si sa, e basterà dire che, arrivato nel 2012/13 in neroverde, in 5 stagioni ha confezionato il quinquennio più vincente di sempre della storia del Sassuolo. Ha vinto un campionato di B e ha portato il Sassuolo alla prima – e unica, fin qua – qualificazione in Europa complice il sesto posto – miglior piazzamento di sempre – raggiunto al termine del 2015/16. Da lì, per lui Roma, Sampdoria, Cagliari, Verona, Frosinone, Venezia e oggi Lecce, dove è stato chiamato l’estate scorsa dopo essere retrocesso con il Venezia e dove il tecnico pescarese aveva debuttato, come allenatore, nella massima serie nel 2011/12. Nono incrocio da ex, con i neroverdi, e bilancio in perfetta parità: tre vinte, tre perse, tre pari. L’ultimo rendez-vous fu un Sassuolo-Frosinone infausto sia per il Sassuolo, che vinse ma retrocesse, che per lui. Il suo Frosinone, scenderà in B insieme ai neroverdi e alla Salernitana.

Palmieri. A dispetto dei natali baresi, e delle rivalità campanilistiche che dividono Bari e Lecce, Francesco Palmieri ha stretto uno straordinario legame con il capoluogo salentino, dove da giocatore ha lasciato ottimi ricordi. E "e dove – ha detto di recente – ho ancora diversi amici e un sacco di persone con le quali ho mantenuto un ottimo rapporto". Inevitabilmente, verrebbe da aggiungere, visto che l’attuale direttore sportivo del Sassuolo da giocatore fu un centravanti in grado di dire la sua, complici oltre 470 presenze tra i pro. Quasi un quarto delle quali (114) giocate con addosso proprio la maglia giallorossa di un Lecce che, a metà degli anni Novanta, salirà nel giro di tre stagioni dalla terza serie alla A. Per lui due promozioni, debutto in A alla soglia dei 30 anni e 39 gol a consegnarlo alla memoria di un club che ritrova dopodomani. Non, immaginiamo, senza emozione.

s. f.